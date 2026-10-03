Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 780 руб.
В наличии
Код товара: 750943
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 780 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
5
Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203)
Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203)
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14780 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 24-230 JH 2400Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601884203)