Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка
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Характеристики
Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка
Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Благодаря сменному типу насадки (круг или треугольник) можно работать как по площади, так и в углах. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Смена типа тарелки (круг и треугольник) расширяет возможности обработки - от широких поверхностей до угловых пространств Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Адаптеры для подключения к пылесосу в комплекте
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