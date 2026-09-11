Динозавр Silverlit Gulliver "Глупи" красный арт.88581-1
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Характеристики
Тип товара
Робот-динозавр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%710 руб. 1 445 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525310
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-динозавр
Возраст
от 3 лет
Материал
металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
сбор предметов
Комплектация
игрушка, упаковка
Питание
3 xAG13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х6
Вес, г.
110
Описание товара Динозавр Silverlit Gulliver "Глупи" красный арт.88581-1
Интерактивные игрушки Silverlit Gulliver Динозавр Глупи 88581-1 несомненно понравится любому ребенку. Нажми сверху - динозавр высунет язык, с помощью которого он может цеплять мелкие металлические предметы.
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Бренд
Тип товара
Робот-динозавр
Возраст
от 3 лет
Материал
металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
сбор предметов
Комплектация
игрушка, упаковка
Питание
3 xAG13
Страна производитель
Китай
Интерактивные игрушки Silverlit Gulliver Динозавр Глупи 88581-1 несомненно понравится любому ребенку. Нажми сверху - динозавр высунет язык, с помощью которого он может цеплять мелкие металлические предметы.
Динозавр Silverlit Gulliver "Глупи" красный арт.88581-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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