Горилла Lapa House Ян-весельчак интерактивный 19 см арт.29528
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивная игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%720 руб. 1 479 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524351
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Функции
танец
Комплектация
игрушка, упаковка
Дополнительно
размер 19 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х12
Вес, г.
306
Описание товара Горилла Lapa House Ян-весельчак интерактивный 19 см арт.29528
Описание товара Горилла Lapa House Ян-весельчак интерактивный 19 см арт.29528 Интерактивные игрушки Lapa House Горилла Ян-весельчак 29528 несомненно понравится любому ребенку. Веселая горилла рассмешит, позабавит и утешит, а также сможет стать лучшим другом вашего малыша. Смотрите также: Железная дорога , Игровые наборы , Интерактивные игрушки , Конструкторы , Куклы и аксессуары к ним , Машинки и автотреки , Радиоуправляемые модели , Развивающие игрушки для малышей , Сюжетно-ролевые игры
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Бренд
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Функции
танец
Комплектация
игрушка, упаковка
Дополнительно
размер 19 см
Страна производитель
Китай
Описание товара Горилла Lapa House Ян-весельчак интерактивный 19 см арт.29528 Интерактивные игрушки Lapa House Горилла Ян-весельчак 29528 несомненно понравится любому ребенку. Веселая горилла рассмешит, позабавит и утешит, а также сможет стать лучшим другом вашего малыша. Смотрите также: Железная дорога , Игровые наборы , Интерактивные игрушки , Конструкторы , Куклы и аксессуары к ним , Машинки и автотреки , Радиоуправляемые модели , Развивающие игрушки для малышей , Сюжетно-ролевые игры
Горилла Lapa House Ян-весельчак интерактивный 19 см арт.29528 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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