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Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2

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Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 1
Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 2
Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 3
Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 4
Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-динозавр
  • Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 1
  • Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 2
  • Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 3
  • Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 4
  • Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525309
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Характеристики

Бренд
Silverlit
Тип товара
Робот-динозавр
Возраст
от 3 лет
Материал
металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
сбор предметов
Комплектация
игрушка, упаковка
Питание
3 xAG13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х6
Вес, г.
110

Описание товара Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2

Интерактивные игрушки Silverlit Gulliver Динозавр Глупи 88581-2 несомненно понравится любому ребенку. Нажми сверху - динозавр высунет язык, с помощью которого он может цеплять мелкие металлические предметы.

Отзывы о товаре Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Silverlit
Тип товара
Робот-динозавр
Возраст
от 3 лет
Материал
металл
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
сбор предметов
Комплектация
игрушка, упаковка
Питание
3 xAG13
Страна производитель
Китай
Описание
Интерактивные игрушки Silverlit Gulliver Динозавр Глупи 88581-2 несомненно понравится любому ребенку. Нажми сверху - динозавр высунет язык, с помощью которого он может цеплять мелкие металлические предметы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динозавр Silverlit Gulliver Глупи зеленый арт.88581-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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