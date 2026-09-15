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Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 690083
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Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние, 690083

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Уценка
Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
  • Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - фото 1
  • Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 442 руб.  8 140 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние
2 442 руб. -70%
8 140 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Световые Решения
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х34х23
Вес, г.
111

Описание товара Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник , документы
Спецификация:

  • Тип цоколя: E40
  • Лампы в комплекте: Нет
  • Материал арматуры: металл
  • Материал плафонов: металл
  • Страна производителя: Россия
  • Площадь освещения, в квадратных метрах: 10
  • Степень пылевлагозащиты: IP54
  • Ширина (диаметр), в сантиметрах: 33.5
Причина уценки: нет плафона, потертости на корпусе

Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Световые Решения
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник , документы
Спецификация:
  • Тип цоколя: E40
  • Лампы в комплекте: Нет
  • Материал арматуры: металл
  • Материал плафонов: металл
  • Страна производителя: Россия
  • Площадь освещения, в квадратных метрах: 10
  • Степень пылевлагозащиты: IP54
  • Ширина (диаметр), в сантиметрах: 33.5
Причина уценки: нет плафона, потертости на корпусе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - стоимость товара 2442 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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