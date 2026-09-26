Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный
Вертикальный пылесос BOSCH — это современное и удобное решение для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. С весом всего 2,4 кг, этот легкий и эргономичный прибор станет вашим надежным помощником в борьбе с пылью и грязью. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли вместимостью 0,4 л, который легко очищается после каждой уборки. Элегантный красный цвет придаст вашему дому стильный акцент, а удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволит настроить интенсивность всасывания в зависимости от ваших нужд. Пылесос работает от надежного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего до 40 минут непрерывной работы, что позволяет без труда очистить большую площадь без необходимости повторной зарядки. Одной из важных характеристик является низкий уровень шума — всего 78 дБ, благодаря чему уборка не будет вызывать дискомфорт для вашей семьи и соседей. Мощность устройства составляет 14 Вт, что делает его эффективным в использовании при минимальном потреблении энергии. Несмотря на отсутствие станции для хранения, вертикальный пылесос BOSCH легко найти место для хранения благодаря своему компактному дизайну и цельной трубе всасывания. Надежность бренда Bosch гарантирует долговечность и высокое качество устройства, обеспечивая отличные результаты уборки каждый раз.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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