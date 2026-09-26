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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный

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Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 1
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 2
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 3
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 4
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 5
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 6
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 7
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 8
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 9
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 10
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 11
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 12
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
красный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
14
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 1
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 2
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 3
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 4
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 5
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 6
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 7
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 8
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 9
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 10
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 11
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 12
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388952
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
красный
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
14
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х24х18
Вес, кг.
5

Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный

Вертикальный пылесос BOSCH — это современное и удобное решение для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. С весом всего 2,4 кг, этот легкий и эргономичный прибор станет вашим надежным помощником в борьбе с пылью и грязью. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли вместимостью 0,4 л, который легко очищается после каждой уборки. Элегантный красный цвет придаст вашему дому стильный акцент, а удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволит настроить интенсивность всасывания в зависимости от ваших нужд. Пылесос работает от надежного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего до 40 минут непрерывной работы, что позволяет без труда очистить большую площадь без необходимости повторной зарядки. Одной из важных характеристик является низкий уровень шума — всего 78 дБ, благодаря чему уборка не будет вызывать дискомфорт для вашей семьи и соседей. Мощность устройства составляет 14 Вт, что делает его эффективным в использовании при минимальном потреблении энергии. Несмотря на отсутствие станции для хранения, вертикальный пылесос BOSCH легко найти место для хранения благодаря своему компактному дизайну и цельной трубе всасывания. Надежность бренда Bosch гарантирует долговечность и высокое качество устройства, обеспечивая отличные результаты уборки каждый раз.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BBHF214R красный




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
красный
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
14
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос BOSCH — это современное и удобное решение для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. С весом всего 2,4 кг, этот легкий и эргономичный прибор станет вашим надежным помощником в борьбе с пылью и грязью. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли вместимостью 0,4 л, который легко очищается после каждой уборки. Элегантный красный цвет придаст вашему дому стильный акцент, а удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволит настроить интенсивность всасывания в зависимости от ваших нужд. Пылесос работает от надежного аккумулятора типа Li-Ion, обеспечивающего до 40 минут непрерывной работы, что позволяет без труда очистить большую площадь без необходимости повторной зарядки. Одной из важных характеристик является низкий уровень шума — всего 78 дБ, благодаря чему уборка не будет вызывать дискомфорт для вашей семьи и соседей. Мощность устройства составляет 14 Вт, что делает его эффективным в использовании при минимальном потреблении энергии. Несмотря на отсутствие станции для хранения, вертикальный пылесос BOSCH легко найти место для хранения благодаря своему компактному дизайну и цельной трубе всасывания. Надежность бренда Bosch гарантирует долговечность и высокое качество устройства, обеспечивая отличные результаты уборки каждый раз.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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