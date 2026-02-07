Пылесос вертикальный Deerma DX700S EU
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700S EU
Пылесос Deerma DX700S обладает вертикальной конструкцией и способен обеспечить высокую эффективность сухой уборки благодаря циклонной технологии с мощным электродвигателем. Особенностью модели является возможность использования пылесоса в качестве ручного или вертикального в зависимости от предстоящих задач уборки. Сбор мусора осуществляется в пластиковый прозрачный контейнер объемом 0.8 л, который без труда очищается при необходимости. Для удобного решения поставленных задач предусмотрен комплект насадок, в который входят универсальная щетка для напольных покрытий с роликами, щетка с круглым наконечником и узкая насадка для труднодоступных мест. Фильтр тонкой очистки предотвращает попадание мелких частичек пыли и аллергенов обратно в воздух. Для изготовления вертикального пылесоса Deerma DX700S применены высококачественные материалы с практичной отделкой. Работает пылесос от электрической сети.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! маленький, удобный и достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос. Ковёр от шерсти животных чистит на ура)
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX700S EU
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! маленький, удобный и достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос. Ковёр от шерсти животных чистит на ура)