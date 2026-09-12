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Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro

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Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 8
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 9
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 10
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 11
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 12
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 13
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 14
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 15
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 16
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 17
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 18
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 19
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 20
Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
210 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 8
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 9
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 10
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 11
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 12
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 13
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 14
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 15
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 16
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 17
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 18
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 19
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 20
  • Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 040 руб.  6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678536
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
крепление кабеля на корпусе
Уровень шума
85
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Емкость аккумуляторов, mAh
0
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х24х17
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro

Вертикальный пылесос Deerma — это надежное и эффективное устройство для сухой уборки вашего дома. Благодаря цельной трубе всасывания и потребляемой мощности в 650 Вт, пылесос обеспечивает высокую эффективность очистки, справляясь с различными видами загрязнений. Пылесборник типа контейнера имеет емкость 0,8 литра, что позволяет легко очищать его от собранной пыли и мусора. Модель обладает компактными размерами и весом всего 2,45 кг, что делает её удобной в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате во время уборки. Изготовленный в стильном черном цвете, пылесос Deerma станет эстетичным дополнением вашего интерьера. Несмотря на мощную работу, уровень шума этого устройства находится на уровне 85 дБ. Пылесос питается от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу без необходимости подзарядки. Изготовлен в Китае, что гарантирует качественное и надежное исполнение по доступной цене. Пылесосы Deerma — это сочетание функциональности, компактности и современного дизайна, идеально подходящее для быстрой и эффективной уборки вашего дома.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DX700 Pro




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
крепление кабеля на корпусе
Уровень шума
85
Питание
от сети
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
650
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Емкость аккумуляторов, mAh
0
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Deerma — это надежное и эффективное устройство для сухой уборки вашего дома. Благодаря цельной трубе всасывания и потребляемой мощности в 650 Вт, пылесос обеспечивает высокую эффективность очистки, справляясь с различными видами загрязнений. Пылесборник типа контейнера имеет емкость 0,8 литра, что позволяет легко очищать его от собранной пыли и мусора. Модель обладает компактными размерами и весом всего 2,45 кг, что делает её удобной в использовании и хранении. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, позволяя свободно перемещаться по комнате во время уборки. Изготовленный в стильном черном цвете, пылесос Deerma станет эстетичным дополнением вашего интерьера. Несмотря на мощную работу, уровень шума этого устройства находится на уровне 85 дБ. Пылесос питается от сети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу без необходимости подзарядки. Изготовлен в Китае, что гарантирует качественное и надежное исполнение по доступной цене. Пылесосы Deerma — это сочетание функциональности, компактности и современного дизайна, идеально подходящее для быстрой и эффективной уборки вашего дома.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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