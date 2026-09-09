Электровеник Karcher KB 5 желтый
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Характеристики
Описание товара Электровеник Karcher KB 5 желтый
Быстрая и эффективная промежуточная уборка на твердых покрытиях или на коврахx Предоставьте эту работу аккумуляторному электровенику KB 5 от Керхер. Привод электровеника осуществляется за счет литий ионного аккумулятора, что позволяет использовать его с большим удобством. Гибкое шарнирное соединение дает дополнительное преимущество в использовании. Подметание производится в непосредственной близости к краям стен, плинтусов, а также просто использовать веник чтобы собрать мусор под или между мебелью. Электровеник автоматически включается и отключается, контейнер для мусора вынимается сбоку, универсальная щетка легко снимается. Хранение веника не доставит хлопот, т. к размеры действительно компактные.
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