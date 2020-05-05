Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
Длина сетевого шнура
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%9 050 руб. 12 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 205788
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Труба всасывания
циклонный филтр
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Регулятор мощности
120
Дополнительные функции
от 30 мин. до 60 мин.
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 1.5 до 3.0
Длина сетевого шнура
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х19х15
Вес, кг.
3.33
Описание товара Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
Видеообзор на Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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Бренд
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Труба всасывания
циклонный филтр
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Регулятор мощности
120
Дополнительные функции
от 30 мин. до 60 мин.
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный
Время работы от аккумулятора
нет
Развернуть
Время зарядки
от 1.5 до 3.0
Длина сетевого шнура
35
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Достоинства:
Маневровый и очень легкий) Я кайфую что не надо втыкать вилку в розетку) Посоветовала уже друзьям) Студию убирает на ура)
Недостатки:
Всасывает неплохо для постоянной уборки, но для квартиры только после капитального ремонта, не подойдёт. Но в целом он справился и с этой задачей.
Комментарий:
Довольны)
Достоинства:
Маневренная турбо-щетка, есть дополнительные насадки, гибкий шланг. Простой в управлении, две скорости, не шумный, контейнер легко чистится после уборки.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
По соотношению цена-качество - хороший товар - рекомендую.
Достоинства:
1. Легкий
2. Быстро приводится в действие
3. Недорогой
4. Хорошее соотношение "цена-качество"
5. Удобно очищать контейнер от пыли
Недостатки:
Мощность меньше, чем у проводного пылесоса
Комментарий:
Купили первый пылесос такого типа. Основная цель - собирать мелкий мусор на кухне и у входной двери. С этой задачей справляется на отлично. Для ковровых покрытий конечно нужен пылесос помощнее. Зато этот легкий, простой в эксплуатации. Быстро достал, пропылесосил и убрал. У кого маленькие дети, значительно экономит время при поддержании чистоты в квартире . Качество изготовления хорошее. В общем, рекомендую.
Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
Достоинства:
Маневровый и очень легкий) Я кайфую что не надо втыкать вилку в розетку) Посоветовала уже друзьям) Студию убирает на ура)
Недостатки:
Всасывает неплохо для постоянной уборки, но для квартиры только после капитального ремонта, не подойдёт. Но в целом он справился и с этой задачей.
Комментарий:
Довольны)
Достоинства:
Маневренная турбо-щетка, есть дополнительные насадки, гибкий шланг. Простой в управлении, две скорости, не шумный, контейнер легко чистится после уборки.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
По соотношению цена-качество - хороший товар - рекомендую.
Достоинства:
1. Легкий
2. Быстро приводится в действие
3. Недорогой
4. Хорошее соотношение "цена-качество"
5. Удобно очищать контейнер от пыли
Недостатки:
Мощность меньше, чем у проводного пылесоса
Комментарий:
Купили первый пылесос такого типа. Основная цель - собирать мелкий мусор на кухне и у входной двери. С этой задачей справляется на отлично. Для ковровых покрытий конечно нужен пылесос помощнее. Зато этот легкий, простой в эксплуатации. Быстро достал, пропылесосил и убрал. У кого маленькие дети, значительно экономит время при поддержании чистоты в квартире . Качество изготовления хорошее. В общем, рекомендую.