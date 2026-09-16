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Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03

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Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 1
Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 2
Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 3
Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 4
Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
21000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
25
  • Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 1
  • Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 2
  • Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 3
  • Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 4
  • Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716609
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Характеристики

Бренд
Makita
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
65
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
25
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03

Компактный и легкий 4-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем. Идеально подходит для ежедневной уборки. Работает с бумажными (300 мл) и льняными (500 мл) мешками для сбора пыли. Регулировка мощности всасывания 4 положения. Время работы от 25 мин. до 128 мин. Функция памяти для последнего уровня всасывания. Щелевую насадку можно зафиксировать на пылесосе. Оснащен светодиодной подсветкой.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
65
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
25
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем. Идеально подходит для ежедневной уборки. Работает с бумажными (300 мл) и льняными (500 мл) мешками для сбора пыли. Регулировка мощности всасывания 4 положения. Время работы от 25 мин. до 128 мин. Функция памяти для последнего уровня всасывания. Щелевую насадку можно зафиксировать на пылесосе. Оснащен светодиодной подсветкой.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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