Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
20000
Время работы от аккумулятора, мин
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742814
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A)
Компактный и лёгкий вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,4 кг — уборка становится максимально комфортной, даже если предстоит пройтись по нескольким комнатам. С вместительным контейнером на 0,5 литра не придётся часто делать паузы, чтобы почистить его. Благодаря высокой мощности 250 Вт устройство эффективно справляется с пылью и мелким мусором при сухой уборке. Удобно, что регулятор мощности находится прямо на ручке — легко менять режим прямо на ходу. Пылесос работает от современного аккумулятора Li-Ion, а после уборки просто установите его на станцию: произойдёт и зарядка, и самоочистка контейнера. Стильный чёрный цвет станет акцентом в современном интерьере.
Компактный и лёгкий вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,4 кг — уборка становится максимально комфортной, даже если предстоит пройтись по нескольким комнатам. С вместительным контейнером на 0,5 литра не придётся часто делать паузы, чтобы почистить его. Благодаря высокой мощности 250 Вт устройство эффективно справляется с пылью и мелким мусором при сухой уборке. Удобно, что регулятор мощности находится прямо на ручке — легко менять режим прямо на ходу. Пылесос работает от современного аккумулятора Li-Ion, а после уборки просто установите его на станцию: произойдёт и зарядка, и самоочистка контейнера. Стильный чёрный цвет станет акцентом в современном интерьере.
Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A)