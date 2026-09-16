Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703346
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.28х0.18
Вес, кг.
3.3
Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20
Пылесос Bosch BCHF2MX20 — многофункциональная модель 2 в 1: съемный портативный и стандартный беспроводной. Литий-ионная батарея обеспечивает сверхпродолжительное время работы до 44 мин, а удобное управление на ручке прибора позволит с комфортом переключать режимы. Моторизованная турбощетка AllFloor Brush может работать со скоростью около 3500 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективный результат уборки на паркете, плитке и даже ковре, а система EasyClean поможет легко очистить валик щетки от мусора.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Пылесос Bosch BCHF2MX20 — многофункциональная модель 2 в 1: съемный портативный и стандартный беспроводной. Литий-ионная батарея обеспечивает сверхпродолжительное время работы до 44 мин, а удобное управление на ручке прибора позволит с комфортом переключать режимы. Моторизованная турбощетка AllFloor Brush может работать со скоростью около 3500 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективный результат уборки на паркете, плитке и даже ковре, а система EasyClean поможет легко очистить валик щетки от мусора.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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