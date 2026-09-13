Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080
Вертикальные пылесосы Rondell — это современные и функциональные устройства, которые предлагают эффективное решение для уборки вашего дома. Оснащенные мощной всасывающей трубой и потребляемой мощностью 200 Вт, они обеспечивают высокую производительность при минимальных усилиях с вашей стороны. Пылесборник в виде контейнера удобен в использовании и имеет вместимость 0,4 литра, что позволяет проводить уборку без необходимости частого очищения. Одной из главных особенностей пылесосов Rondell является регулятор мощности, расположенный на ручке, что обеспечивает легкость в управлении устройством. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует до 30 минут автономной работы без потери производительности. Зарядная станция одновременно служит местом для хранения устройства и обеспечивает функцию самоочистки, что способствует поддержанию гигиены. Пылесосы Rondell отличаются легкостью и удобством благодаря весу всего 3,5 кг и стильным черным цветом корпуса, который впишется в любой интерьер. Несмотря на компактные размеры, они обладают низким уровнем шума в 78 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Устройства предназначены для сухой и влажной уборки, позволяя сохранять чистоту и порядок в вашем доме. Изделия производятся в Китае, что гарантирует их качество и надежность, подтвержденные брендом Rondell. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что обеспечивает достаточную свободу передвижения при уборке.
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