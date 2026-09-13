Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Pro Cordless Vacuum Cleaner (VZV23A)
Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли. Технология подсветки CelesTect выявляет скрытый мусор в тускло освещенных помещениях и темных углах, делая уборку простой и эффективной. Детальная уборка с системой Clean-to-Edge. Мягкая роликовая щетка с уменьшенным до 7 мм расстоянием до стены справляется с задачами уборки по бокам и легко собирает мусор вдоль плинтусов. Сменные щетки для разных видов напольных покрытий. Многофункциональная щетка имеет конструкцию с регулируемым передним проемом, что позволяет собирать крупный мусор и частицы плавно и без засорений. V-образные щетинки предназначены для уборки различных поверхностей и эффективного выметания пыли, особенно на коврах. Светодиодный экран отображает статус уборки. На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет вам легко переключаться между режимами Есo, Med и Turbo одним нажатием кнопки. Эффективное удаление пыли благодаря мощности всасывания 150 аэроВатт. Пылесос R10Ѕ Pro обладает повышенной мощностью для эффективной глубокой очистки, улавливания пыли, грязи, волос и крупных частиц, достигая оптимальной производительности без засорения. Уборка площади до 175 м2. Увеличение продолжительности уборки до 90 минут. Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 90 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора. 99,9% эффективность фильтрации позволяет надежно удерживать пыль. Усовершенствованный многоконусный фильтр отделяет крупные частицы пыли из воздуха и перенаправляет их в контейнер для мусора, который можно опорожнить одним нажатием кнопки. Многослойная система фильтрации обеспечивает удержание мелкой пыли с эффективностью до 99,9%.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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