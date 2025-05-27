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Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)

15 Отзывы
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Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 1
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 2
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 3
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 4
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 5
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 6
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 7
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 8
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 9
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 10
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 11
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 12
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 13
Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 1
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 2
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 3
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 4
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 5
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 6
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 7
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 8
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 9
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 10
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 11
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 12
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 13
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
14 810 руб.  27 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679808
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
моющийся фильтр
Уровень шума
49
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х37х16
Вес, кг.
4.91

Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)

Вертикальный пылесос Xiaomi Dreame – это стильное и эффективное устройство для удобной сухой уборки. Оснащён цельной трубой всасывания, он обеспечивает мощную производительность при потребляемой мощности всего 460 Вт. Вместо привычных мешков для сбора пыли, пылесос использует контейнерный пылесборник, что облегчает его очистку и обслуживание. Управление мощностью осуществляется посредством удобного регулятора, расположенного на корпусе. Этот пылесос работает от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 30 минут автономной работы на одном заряде. Время зарядки составляет 4 часа. Питание осуществляется благодаря современному Li-Ion аккумулятору, что гарантирует стабильность и долговечность работы. Белый цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, гармонично вписываясь в любой интерьер. Пылесос имеет низкий уровень шума в 49 дБ, что делает его использование комфортным даже в вечернее время. С весом всего 3,7 кг, он легко перемещается и удобен в использовании для всех членов семьи. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и качественный вертикальный пылесос, справляющийся с ежедневными задачами очистки с минимальными усилиями.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
удобно , зарядки хватает норм
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего ценового сегмента и товарной ниши пылесос отличный.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Майя З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, лёгкий, занимает немного места. Работу выполняет быстро и качественно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна пылесосом. На турбо режиме на полной зарядке его хватает на 10 минут . Но это особенность всех вертикальных аккумуляторных пылесосов, не только данной модели. Поэтому какой бы модель вы не выбрали на турборежиме будет исход один, 10 минут максимум 15 будет хватать заряда. У меня везде ламинат и только в одной комнате ковер. Квартира двушка 47 квадратов. Мне хватило времени что бы убраться. Но это все на турбо режиме. На первой скорости тоже всасывает неплохо. И конечно заряда хватит намного больше. Не забывайте, что подсветка места уборки, у данной модели тоже жрет энергию. В общем я очень довольна. Надеюсь прослужит долго. На видео турбо режим.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. НО сняла звезду, т.к.быстро разряжается (мин.15 работы на 3-ей скорости) и долго заряжается (часа 3). 1-ая скорость особо не о чём. Наличие турбо щетки - , ковер чистит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый мой вертикальный пылесос, пока все работает отлично, я очень довольна! И сын теперь с удовольствием убирается) Ковров у меня нет, ламинат пылесосит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
понравился. супер. пока месяц работает, но крутой
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Соколов М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарен , уборка с ним супер рекомендую , второй день пылесосим все подряд )))
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Легкий, удобный, легко чистится. Понравилась подсветка. Заряда хватило на три комнаты полной уборки.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Просто отлично..! Пока не сломался и ставлю 5 баллов...,пока :) Дом 150кв на средней скорости - 20-30 минут хватает сделать всю текущую недельную пред-уборку. На турбо - 10-12 мин. Но к этому нет претензий, я знал что что выбирал. Турбо - чисто поводить по коврикам, где кот нашерстил :)
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в полном восторге!!!! есть робот пылесос, не хватало именно быстрой уборки если что-то рассыпалось и по углам пройтись, т.к. робот не добирается. мне не надо убирать им всю квартиру, и его мощности зарядки вполне на все хватает. лед-подсветка просто огонь. насадок достаточно на все случаи жизни. для меня может немного тяжеловат, но опять же, он мне не нужен для постоянной уборки
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Я очень довольна, как и предыдущей моделью, купила похожую модель полтора года назад маме. Бренд - качественный! Всем советую! Как Dyson, только дешевле)
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! купил второй для родителей! мощный, зарядки хватает на несколько использований
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
жена осталась довольна , пылесос ей очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, удобно, красиво, пыль убирает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
моющийся фильтр
Уровень шума
49
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
460
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Xiaomi Dreame – это стильное и эффективное устройство для удобной сухой уборки. Оснащён цельной трубой всасывания, он обеспечивает мощную производительность при потребляемой мощности всего 460 Вт. Вместо привычных мешков для сбора пыли, пылесос использует контейнерный пылесборник, что облегчает его очистку и обслуживание. Управление мощностью осуществляется посредством удобного регулятора, расположенного на корпусе. Этот пылесос работает от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 30 минут автономной работы на одном заряде. Время зарядки составляет 4 часа. Питание осуществляется благодаря современному Li-Ion аккумулятору, что гарантирует стабильность и долговечность работы. Белый цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, гармонично вписываясь в любой интерьер. Пылесос имеет низкий уровень шума в 49 дБ, что делает его использование комфортным даже в вечернее время. С весом всего 3,7 кг, он легко перемещается и удобен в использовании для всех членов семьи. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и качественный вертикальный пылесос, справляющийся с ежедневными задачами очистки с минимальными усилиями.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор В.

Достоинства:


Комментарий:
удобно , зарядки хватает норм
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего ценового сегмента и товарной ниши пылесос отличный.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Майя З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, лёгкий, занимает немного места. Работу выполняет быстро и качественно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Я очень довольна пылесосом. На турбо режиме на полной зарядке его хватает на 10 минут . Но это особенность всех вертикальных аккумуляторных пылесосов, не только данной модели. Поэтому какой бы модель вы не выбрали на турборежиме будет исход один, 10 минут максимум 15 будет хватать заряда. У меня везде ламинат и только в одной комнате ковер. Квартира двушка 47 квадратов. Мне хватило времени что бы убраться. Но это все на турбо режиме. На первой скорости тоже всасывает неплохо. И конечно заряда хватит намного больше. Не забывайте, что подсветка места уборки, у данной модели тоже жрет энергию. В общем я очень довольна. Надеюсь прослужит долго. На видео турбо режим.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. НО сняла звезду, т.к.быстро разряжается (мин.15 работы на 3-ей скорости) и долго заряжается (часа 3). 1-ая скорость особо не о чём. Наличие турбо щетки - , ковер чистит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Первый мой вертикальный пылесос, пока все работает отлично, я очень довольна! И сын теперь с удовольствием убирается) Ковров у меня нет, ламинат пылесосит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
понравился. супер. пока месяц работает, но крутой
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Соколов М.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарен , уборка с ним супер рекомендую , второй день пылесосим все подряд )))
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. Легкий, удобный, легко чистится. Понравилась подсветка. Заряда хватило на три комнаты полной уборки.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Просто отлично..! Пока не сломался и ставлю 5 баллов...,пока :) Дом 150кв на средней скорости - 20-30 минут хватает сделать всю текущую недельную пред-уборку. На турбо - 10-12 мин. Но к этому нет претензий, я знал что что выбирал. Турбо - чисто поводить по коврикам, где кот нашерстил :)
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в полном восторге!!!! есть робот пылесос, не хватало именно быстрой уборки если что-то рассыпалось и по углам пройтись, т.к. робот не добирается. мне не надо убирать им всю квартиру, и его мощности зарядки вполне на все хватает. лед-подсветка просто огонь. насадок достаточно на все случаи жизни. для меня может немного тяжеловат, но опять же, он мне не нужен для постоянной уборки
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Мария П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос! Я очень довольна, как и предыдущей моделью, купила похожую модель полтора года назад маме. Бренд - качественный! Всем советую! Как Dyson, только дешевле)
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный! купил второй для родителей! мощный, зарядки хватает на несколько использований
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
жена осталась довольна , пылесос ей очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос, удобно, красиво, пыль убирает


Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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