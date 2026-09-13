Пылесос ручной Karcher VC 4 Cordless myHome 21Вт белый/серый

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Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания, Вт
140 Вт
Время работы от аккумулятора
30 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706585
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Максимум комфорта и полная свобода движений: беспроводной пылесос Karcher VC 4 Cordless myHome, работающий до 30 минут от одного заряда аккумулятора, является превосходной альтернативой напольному пылесосу, который необходимо тянуть за собой. Уборку значительно облегчают многочисленные интеллектуальные решения, в частности функция Boost, легко и быстро опустошаемый контейнер для мусора и активная насадка для пола, эффективно очищающая твердые напольные покрытия и ковры. При этом аппарат отличается эргономичным дизайном и низким уровнем шума. а удобный фиксатор выключателя исключает необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Тщательно продуманная конструкция пылесоса позволяет легко очищать с его помощью труднодоступные места под мебелью, за диванами и т. д.
пылесос, блок питания, документация, комплект насадок, настенная док-станция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.65 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация ошибки, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
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Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания, Вт
140 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
345 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Максимум комфорта и полная свобода движений: беспроводной пылесос Karcher VC 4 Cordless myHome, работающий до 30 минут от одного заряда аккумулятора, является превосходной альтернативой напольному пылесосу, который необходимо тянуть за собой. Уборку значительно облегчают многочисленные интеллектуальные решения, в частности функция Boost, легко и быстро опустошаемый контейнер для мусора и активная насадка для пола, эффективно очищающая твердые напольные покрытия и ковры. При этом аппарат отличается эргономичным дизайном и низким уровнем шума. а удобный фиксатор выключателя исключает необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Тщательно продуманная конструкция пылесоса позволяет легко очищать с его помощью труднодоступные места под мебелью, за диванами и т. д.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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