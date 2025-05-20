Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
Вертикальные пылесосы Samsung – это сочетание стильного дизайна и передовых технологий, предназначенных для эффективной и комфортной уборки вашего дома. Эти пылесосы оснащены телескопической трубой всасывания, что позволяет легко регулировать длину и добираться даже до труднодоступных мест. Они идеально подходят для сухой уборки и отличаются экономичным энергопотреблением всего в 410 Вт, что делает их отличным выбором для экологически сознательных пользователей. Контейнерный тип пылесборника объемом 0,8 литра обеспечивает простоту в эксплуатации и уходе. Вам не потребуется покупать дополнительные мешки для мусора – достаточно просто очистить контейнер после заполнения. При весе всего 2,3 кг эти пылесосы невероятно маневренны и удобны в использовании. Samsung предлагает беспроводные модели с питанием от аккумулятора, что обеспечивает большую свободу движений без необходимости переключаться между розетками. Емкость аккумуляторов составляет 1800 мА·ч, а Li-Ion технология гарантирует надежность и долговечность. Управление мощностью осуществляется с помощью регулятора, удобно расположенного на корпусе. Уровень шума в 86 дБ делает работу пылесоса достаточно тихой, чтобы не создавать лишний дискомфорт для вас и ваших близких. Эти пылесосы поставляются в стильном фиолетовом цвете, который станет ярким акцентом в любом интерьере. Бренд Samsung славится своим качеством и инновационными решениями, и вертикальные пылесосы – не исключение. Они станут надежными помощниками в поддержании чистоты вашего дома.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, неделю отработал нормально, продолжаю наблюдать.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос для быстрой уборки, при наличии мощного проводного. Неделю используем: претензий нет. Жаль, что без подсветки щетки)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Единственное, что не очень - на максимальных оборотах быстро садится батарея, буквально 15 минут. На малых - полчаса, вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
У меня в доме Дайсон, этот пылесос взяла для барбекю, очень понравилось Всё: упаковка, сама модель выглядит отлично, лёгкий( Дайсон) тяжелее….. я очень довольна. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
пылесос суперский. И как я раньше без него жила. отлично справляется с ежедневной уборкой. бывает что в детской комнате пылесошу по несколько раз. теперь живём без пыли. рада что выбрала именно Samsung, он Достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Супер пылесос! Работает тихо и мощно втягивает пыль. Всем советую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Легкий и сравнительно тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный! Пишу спустя месяц использования Даже не думала, что у меня стоооооолько пыли в квартире Хватает почти на всю трехкомнатную квартиру с учетом санузла, всасывает мощно, заряжается быстро. Не тяжелый, очень комфортно ложится в руке, мама с бабушкой тоже оценили)) Не шумный, что тоже порадовало. Пылесосить теперь в удовольствие! P.S. владельцы животных, этот пылесос реально тема! Сама долго искала подходящий, тк от корги постоянно шерсть летит
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится. Сочетание цена и качество . Спасибо людям, которые написали, что турбощетку можно кнопкой отсоединить и легко почистить. За инструкцию ноль бы поставила. Очень неинформативная. В остальном претензий ноль, три кота в доме, ковер от шерсти очищает на ура. Висит тихонечко в углу, постоянно заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
понравился. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесосик.Когда нужно,подхватил его и убрался!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Оказался мощнее, чем предполагали. Очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , разбирается собирается очень легко , удобный легкий .
Достоинства:
Комментарий:
батареи хватило на десять минут,сделан хлипко, чуть в руках не развалился.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в сроки. Хорошо упакованый. Убирает хорошо, компактный, только на трех комнатную квартиру не хватает заряда. А так удобный в принципе покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично, а там время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. + достаточно мощный, - быстро садится.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу мощный отличный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосом очень довольны!Использую его 2 месяца,всегда мечтала о пылесосе без проводов,после приготовления еды можно быстро убрать за собой!Зарядки хватает на 3 -х ком квартиру!Заказала точно такой на подарок,только к сожалению 9 день его собирают никак не отправят!Скорее всего буду отказываться так как не успеет прийти!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала пылесос. Сначала даже купила сяоми, при чем самую мощную серию. Он не сосал вообще и работал 7 минут. Сдала, решила заказать что -то дешевле. Как же Рада,Самсунг не подвел. Сосет так что поднимает ковер, щетка жесткая, что тоже помогает собирать мусор. Заряда хватает убраться даже в сильном режиме. Пока очень довольна. Только очень сложно было найти как заряжать. Ну и не очень удобно что он заряжается только от зарядной станции.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравятся этот пылесос! Купили уже второй такой для мамы. Единственное, надо периодически чистить щётку, которая крутится. Я этого не делала, теперь сложно, надо как то разбирать и чистить. Лучше не запускать
Достоинства:
Комментарий:
отлично пылесосить,просто бомба, но акб что то быстро разряжается,читал на 40-50мин работы,но это не так,всего навсего 20 мин.
Достоинства:
Комментарий:
При первом использовании оставил хорошее впечатление. Если всегда так будет работать, будет супер. Убрала дом за полчаса,все отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из-за легкости уборки этим аппаратом, у меня в квартире стало намного чище. Не думала, что когда-то буду радоваться этому процессу )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. дешевая альтернатива дайсону!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, меня все очень устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, ковёр стал как новый))). Нешумный, быстро заряжается (часа за 2 точно), заряда на второй скорости хватает минут на 20-25.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,качественный пылесос!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Беру уже второй такой же, прекрасно чистит.
Достоинства:
Комментарий:
Нам понравился, маневренный, легкий, не шумный. Основная насадка с турбо-щеткой - хорошо пылесосит ковры. Выглядит все качественно. Опасаюсь только за аккумулятор, вроде как при полном заряде зарядная станция отключается -что хорошо для срока службы аккумулятора. Но то что отключается - это не точно. 3 скорости - на самой мощной быстро садится. На 1 делении аккум сел минут за 5-6. Значит полного заряда хватит на 15 мин самого мощного режима
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Samsung VS15A6031R4/EV
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, неделю отработал нормально, продолжаю наблюдать.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный пылесос для быстрой уборки, при наличии мощного проводного. Неделю используем: претензий нет. Жаль, что без подсветки щетки)
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Единственное, что не очень - на максимальных оборотах быстро садится батарея, буквально 15 минут. На малых - полчаса, вполне хватает
Достоинства:
Комментарий:
У меня в доме Дайсон, этот пылесос взяла для барбекю, очень понравилось Всё: упаковка, сама модель выглядит отлично, лёгкий( Дайсон) тяжелее….. я очень довольна. Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
пылесос суперский. И как я раньше без него жила. отлично справляется с ежедневной уборкой. бывает что в детской комнате пылесошу по несколько раз. теперь живём без пыли. рада что выбрала именно Samsung, он Достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Супер пылесос! Работает тихо и мощно втягивает пыль. Всем советую для покупки.
Достоинства:
Комментарий:
Легкий и сравнительно тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Офигенный! Пишу спустя месяц использования Даже не думала, что у меня стоооооолько пыли в квартире Хватает почти на всю трехкомнатную квартиру с учетом санузла, всасывает мощно, заряжается быстро. Не тяжелый, очень комфортно ложится в руке, мама с бабушкой тоже оценили)) Не шумный, что тоже порадовало. Пылесосить теперь в удовольствие! P.S. владельцы животных, этот пылесос реально тема! Сама долго искала подходящий, тк от корги постоянно шерсть летит
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё нравится. Сочетание цена и качество . Спасибо людям, которые написали, что турбощетку можно кнопкой отсоединить и легко почистить. За инструкцию ноль бы поставила. Очень неинформативная. В остальном претензий ноль, три кота в доме, ковер от шерсти очищает на ура. Висит тихонечко в углу, постоянно заряжен.
Достоинства:
Комментарий:
понравился. К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесосик.Когда нужно,подхватил его и убрался!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Оказался мощнее, чем предполагали. Очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , разбирается собирается очень легко , удобный легкий .
Достоинства:
Комментарий:
батареи хватило на десять минут,сделан хлипко, чуть в руках не развалился.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в сроки. Хорошо упакованый. Убирает хорошо, компактный, только на трех комнатную квартиру не хватает заряда. А так удобный в принципе покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично, а там время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. + достаточно мощный, - быстро садится.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу мощный отличный
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосом очень довольны!Использую его 2 месяца,всегда мечтала о пылесосе без проводов,после приготовления еды можно быстро убрать за собой!Зарядки хватает на 3 -х ком квартиру!Заказала точно такой на подарок,только к сожалению 9 день его собирают никак не отправят!Скорее всего буду отказываться так как не успеет прийти!
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирала пылесос. Сначала даже купила сяоми, при чем самую мощную серию. Он не сосал вообще и работал 7 минут. Сдала, решила заказать что -то дешевле. Как же Рада,Самсунг не подвел. Сосет так что поднимает ковер, щетка жесткая, что тоже помогает собирать мусор. Заряда хватает убраться даже в сильном режиме. Пока очень довольна. Только очень сложно было найти как заряжать. Ну и не очень удобно что он заряжается только от зарядной станции.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравятся этот пылесос! Купили уже второй такой для мамы. Единственное, надо периодически чистить щётку, которая крутится. Я этого не делала, теперь сложно, надо как то разбирать и чистить. Лучше не запускать
Достоинства:
Комментарий:
отлично пылесосить,просто бомба, но акб что то быстро разряжается,читал на 40-50мин работы,но это не так,всего навсего 20 мин.
Достоинства:
Комментарий:
При первом использовании оставил хорошее впечатление. Если всегда так будет работать, будет супер. Убрала дом за полчаса,все отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из-за легкости уборки этим аппаратом, у меня в квартире стало намного чище. Не думала, что когда-то буду радоваться этому процессу )))
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. дешевая альтернатива дайсону!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, меня все очень устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, ковёр стал как новый))). Нешумный, быстро заряжается (часа за 2 точно), заряда на второй скорости хватает минут на 20-25.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,качественный пылесос!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Беру уже второй такой же, прекрасно чистит.
Достоинства:
Комментарий:
Нам понравился, маневренный, легкий, не шумный. Основная насадка с турбо-щеткой - хорошо пылесосит ковры. Выглядит все качественно. Опасаюсь только за аккумулятор, вроде как при полном заряде зарядная станция отключается -что хорошо для срока службы аккумулятора. Но то что отключается - это не точно. 3 скорости - на самой мощной быстро садится. На 1 делении аккум сел минут за 5-6. Значит полного заряда хватит на 15 мин самого мощного режима