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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)

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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742816
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)

Вместительный контейнер на 0,35 литра позволяет сделать уборку без лишних перерывов на опустошение. С аккумулятором на 2000 мА·ч и быстрой зарядкой за 4 часа вы всегда готовы к работе — и для сухой, и для влажной уборки. Этот пылесос весит всего 1,28 кг, что делает его невероятно легким и манёвренным: уборка не утомит даже в большой квартире. Регулятор мощности удобно расположен на корпусе, чтобы вы могли быстро подобрать нужный режим. Стильный белый дизайн бренда Dreame украсит любой современный интерьер.

Отзывы о товаре Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim Aqua (VRV64F)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вакуумный пылесос
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Развернуть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительный контейнер на 0,35 литра позволяет сделать уборку без лишних перерывов на опустошение. С аккумулятором на 2000 мА·ч и быстрой зарядкой за 4 часа вы всегда готовы к работе — и для сухой, и для влажной уборки. Этот пылесос весит всего 1,28 кг, что делает его невероятно легким и манёвренным: уборка не утомит даже в большой квартире. Регулятор мощности удобно расположен на корпусе, чтобы вы могли быстро подобрать нужный режим. Стильный белый дизайн бренда Dreame украсит любой современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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