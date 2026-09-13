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Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A)

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Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания, Вт
27 кПа
Время работы от аккумулятора
90
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
27 080 руб.  34 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712516
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания, Вт
27 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора
90
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х36х20
Вес, кг.
3.82

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной и удобной уборки помещений. Этот прибор оснащен цельной всасывающей трубой, обеспечивающей устойчивый поток воздуха для надежного удаления пыли и грязи с любой поверхности. Основываясь на принципах сухой уборки, пылесос Dreame предлагает оптимальную комбинацию мощности и автономности. Потребляемая мощность устройства составляет 570 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с различными загрязнениями. Питание осуществляется от аккумулятора, обеспечивая полную мобильность и свободу перемещения без необходимости подключения к электросети. Пылесборник этого пылесоса выполнен в виде контейнера объемом 0,6 литра, который легко очищается и служит практичным решением для поддержания чистоты. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, дает возможность пользователю адаптировать режим работы в зависимости от текущих задач. Пылесос оснащен современным Li-Ion аккумулятором емкостью 2900 мА·ч, который гарантирует до 90 минут беспрерывной работы. Это позволяет выполнять обширные уборки без частых перерыва на подзарядку. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 4 часа. Отдельно стоит отметить эргономичный дизайн устройства: его вес составляет всего 1,76 кг, что делает процесс уборки легким и комфортным. Благодаря продуманной конструкции и высокоэффективным характеристикам, вертикальные пылесосы Dreame становятся незаменимыми помощниками в поддержании чистоты и порядка в вашем доме.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV30A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания, Вт
27 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора
90
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современное решение для эффективной и удобной уборки помещений. Этот прибор оснащен цельной всасывающей трубой, обеспечивающей устойчивый поток воздуха для надежного удаления пыли и грязи с любой поверхности. Основываясь на принципах сухой уборки, пылесос Dreame предлагает оптимальную комбинацию мощности и автономности. Потребляемая мощность устройства составляет 570 Вт, что позволяет ему с легкостью справляться с различными загрязнениями. Питание осуществляется от аккумулятора, обеспечивая полную мобильность и свободу перемещения без необходимости подключения к электросети. Пылесборник этого пылесоса выполнен в виде контейнера объемом 0,6 литра, который легко очищается и служит практичным решением для поддержания чистоты. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, дает возможность пользователю адаптировать режим работы в зависимости от текущих задач. Пылесос оснащен современным Li-Ion аккумулятором емкостью 2900 мА·ч, который гарантирует до 90 минут беспрерывной работы. Это позволяет выполнять обширные уборки без частых перерыва на подзарядку. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 4 часа. Отдельно стоит отметить эргономичный дизайн устройства: его вес составляет всего 1,76 кг, что делает процесс уборки легким и комфортным. Благодаря продуманной конструкции и высокоэффективным характеристикам, вертикальные пылесосы Dreame становятся незаменимыми помощниками в поддержании чистоты и порядка в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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