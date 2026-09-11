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Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1)

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Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584464
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
зарядное устройство, комплект насадок, подставка для зарядки, трубка-удлинитель
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
мини-электрощетка, насадка 2 в 1, насадка для щелей, многофункциональная щетка
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х34х15
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1)

**Беспроводной пылесос вертикальный Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) (390600)** Dreame T30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он обладает высокой мощностью всасывания, что позволяет ему легко справляться с различными видами загрязнений, включая пыль, грязь, волосы и шерсть домашних животных. Пылесос оснащён современным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность уборки. Благодаря своей конструкции и мощности, он может легко очищать различные поверхности, включая ковры, твёрдые полы и мебель. Аккумулятор пылесоса обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что делает его идеальным выбором для больших домов или квартир. Кроме того, пылесос имеет несколько режимов работы, которые позволяют выбрать оптимальную мощность в зависимости от типа загрязнения. В комплекте с пылесосом поставляются различные насадки, которые позволяют эффективно очищать разные поверхности. Например, насадка для пола и ковров, щелевая насадка и насадка-щётка для мебели. Это делает пылесос универсальным инструментом для уборки всего дома. Благодаря своему дизайну и эргономичной ручке, пылесос удобно держать и использовать. Он также легко разбирается и очищается после использования. Если вы ищете мощный и надёжный беспроводной пылесос для дома, то Dreame T30 может стать отличным выбором. Он сочетает в себе высокую мощность, длительное время работы и удобство использования, делая уборку быстрой и эффективной.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
зарядное устройство, комплект насадок, подставка для зарядки, трубка-удлинитель
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
мини-электрощетка, насадка 2 в 1, насадка для щелей, многофункциональная щетка
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводной пылесос вертикальный Dreame T30 Cordless Vacuum Cleaner (VTT1) (390600)** Dreame T30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в уборке вашего дома. Он обладает высокой мощностью всасывания, что позволяет ему легко справляться с различными видами загрязнений, включая пыль, грязь, волосы и шерсть домашних животных. Пылесос оснащён современным двигателем, который обеспечивает высокую производительность и эффективность уборки. Благодаря своей конструкции и мощности, он может легко очищать различные поверхности, включая ковры, твёрдые полы и мебель. Аккумулятор пылесоса обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что делает его идеальным выбором для больших домов или квартир. Кроме того, пылесос имеет несколько режимов работы, которые позволяют выбрать оптимальную мощность в зависимости от типа загрязнения. В комплекте с пылесосом поставляются различные насадки, которые позволяют эффективно очищать разные поверхности. Например, насадка для пола и ковров, щелевая насадка и насадка-щётка для мебели. Это делает пылесос универсальным инструментом для уборки всего дома. Благодаря своему дизайну и эргономичной ручке, пылесос удобно держать и использовать. Он также легко разбирается и очищается после использования. Если вы ищете мощный и надёжный беспроводной пылесос для дома, то Dreame T30 может стать отличным выбором. Он сочетает в себе высокую мощность, длительное время работы и удобство использования, делая уборку быстрой и эффективной.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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