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Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный

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Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 1
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 2
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 3
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 4
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 5
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 6
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 7
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 8
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 9
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 10
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 11
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 12
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 13
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 14
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 15
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 16
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 17
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 18
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 19
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 20
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 21
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 22
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 23
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 24
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 25
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 26
Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.52
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
75 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
40
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  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 2
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 3
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 4
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 5
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 6
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 7
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 8
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 9
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 10
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 11
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 12
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 13
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 14
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 15
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 16
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 17
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 18
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 19
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 20
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 21
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 22
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 23
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 24
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 25
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 26
  • Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703835
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадка для влажной уборки ковров/полов, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.52
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
станция самоочистки
Уровень шума
74
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
75 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х33х31
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный

Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой современные и мощные устройства для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает удобство в использовании и облегчает процесс очистки. Потребляемая мощность устройства составляет 200 Вт, что в сочетании с регулировкой мощности на ручке позволяет с легкостью справляться с различными типами загрязнений. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 2500 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут автономной работы. Полное время зарядки составляет всего 5 часов, что делает эти устройства идеальным выбором для регулярной уборки. Вес пылесоса всего 3,9 кг, что позволяет с легкостью переносить его по дому или квартире. Уровень шума пылесосов составляет 74 дБ, что делает их достаточно тихими и комфортными в использовании. Модель представлена в стильном сером цвете, который впишется в современный интерьер. Вместительный пылесборник контейнерного типа объемом 0,52 литра позволяет проводить уборку без необходимости частой очистки. Пылесосы HYUNDAI поддерживают как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность в уходе за разными типами поверхностей. Питание от аккумулятора делает использование устройства мобильным и удобным, без необходимости поиска розетки. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и надежность продукции, а производство в Китае обеспечивает доступную стоимость. Эти пылесосы станут незаменимыми помощниками в вашем доме, обеспечивая чистоту и порядок без лишних усилий.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадка для влажной уборки ковров/полов, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.52
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
станция самоочистки
Уровень шума
74
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
75 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой современные и мощные устройства для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает удобство в использовании и облегчает процесс очистки. Потребляемая мощность устройства составляет 200 Вт, что в сочетании с регулировкой мощности на ручке позволяет с легкостью справляться с различными типами загрязнений. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 2500 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут автономной работы. Полное время зарядки составляет всего 5 часов, что делает эти устройства идеальным выбором для регулярной уборки. Вес пылесоса всего 3,9 кг, что позволяет с легкостью переносить его по дому или квартире. Уровень шума пылесосов составляет 74 дБ, что делает их достаточно тихими и комфортными в использовании. Модель представлена в стильном сером цвете, который впишется в современный интерьер. Вместительный пылесборник контейнерного типа объемом 0,52 литра позволяет проводить уборку без необходимости частой очистки. Пылесосы HYUNDAI поддерживают как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность в уходе за разными типами поверхностей. Питание от аккумулятора делает использование устройства мобильным и удобным, без необходимости поиска розетки. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и надежность продукции, а производство в Китае обеспечивает доступную стоимость. Эти пылесосы станут незаменимыми помощниками в вашем доме, обеспечивая чистоту и порядок без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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