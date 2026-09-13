Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный
Вертикальные пылесосы HYUNDAI представляют собой современные и мощные устройства для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает удобство в использовании и облегчает процесс очистки. Потребляемая мощность устройства составляет 200 Вт, что в сочетании с регулировкой мощности на ручке позволяет с легкостью справляться с различными типами загрязнений. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 2500 мА·ч, который обеспечивает до 40 минут автономной работы. Полное время зарядки составляет всего 5 часов, что делает эти устройства идеальным выбором для регулярной уборки. Вес пылесоса всего 3,9 кг, что позволяет с легкостью переносить его по дому или квартире. Уровень шума пылесосов составляет 74 дБ, что делает их достаточно тихими и комфортными в использовании. Модель представлена в стильном сером цвете, который впишется в современный интерьер. Вместительный пылесборник контейнерного типа объемом 0,52 литра позволяет проводить уборку без необходимости частой очистки. Пылесосы HYUNDAI поддерживают как сухую, так и влажную уборку, обеспечивая универсальность в уходе за разными типами поверхностей. Питание от аккумулятора делает использование устройства мобильным и удобным, без необходимости поиска розетки. Бренд Hyundai гарантирует высокое качество и надежность продукции, а производство в Китае обеспечивает доступную стоимость. Эти пылесосы станут незаменимыми помощниками в вашем доме, обеспечивая чистоту и порядок без лишних усилий.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
Теги товара: моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой
Отзывы о товаре Пылесос моющий Hyundai HYV-S01AQUA 200Вт серый/черный