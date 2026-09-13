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Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Время работы от аккумулятора
50 мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706587
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пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х14
Вес, кг.
5.8
Описание товара Пылесос ручной Karcher VC 6 Cordless ourFamily Car 250Вт черный/белый
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.
пылесос, блок питания, док-станция, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.8 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация неисправностей, индикация режима работы, индикация состояния аккумулятора
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания, Вт
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
50 мин
Время зарядки
235 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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