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Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV

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Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Длина сетевого шнура
0
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  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714144
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Характеристики

Бренд
Samsung
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для мягкой мебели,насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, настенное крепление
Уровень шума
86
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
77х27х27
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV

Тип уборки: сухая, влажная; Мощность всасывания: 200 Вт; Потребляемая мощность: 550 Вт; Уровень шума: 86 дБ; Тип пылесборника: контейнер; Емкость пылесборника: 0.8 л; Фильтрация: фильтр тонкой очистки; Труба всасывания: цельная; Турбощетка: есть; Насадки в комплекте: насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка для влажной уборки; Регулировка мощности: на ручке; Тип питания: аккумулятор; Время автономной работы: 60 мин; Время зарядки аккумулятора: 3.5 час; Цвет: черный, серый; Комплектация: док-станция;



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Samsung VS20B75ADR5/EV




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,насадка для мягкой мебели,насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
LED-дисплей, легко очищаемый пылесборник, место для хранения насадок, настенное крепление
Уровень шума
86
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Тип уборки: сухая, влажная; Мощность всасывания: 200 Вт; Потребляемая мощность: 550 Вт; Уровень шума: 86 дБ; Тип пылесборника: контейнер; Емкость пылесборника: 0.8 л; Фильтрация: фильтр тонкой очистки; Труба всасывания: цельная; Турбощетка: есть; Насадки в комплекте: насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка для влажной уборки; Регулировка мощности: на ручке; Тип питания: аккумулятор; Время автономной работы: 60 мин; Время зарядки аккумулятора: 3.5 час; Цвет: черный, серый; Комплектация: док-станция;


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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