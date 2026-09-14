Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12

Пылесос вертикальный Dreame G12 с функцией влажной уборки — отличный выбор для всех, кто ценит качество, эффективность и заботу о здоровье своей семьи. Бесщеточный мотор с мощностью всасывания до 25000 Па и облегченный эргономичный дизайн позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Встроенный контейнер на 1000 мл для чистой воды помогает не прерывать уборку на доливы, а специальные датчики автоматически обнаруживают загрязнения и регулируют силу всасывания. Ультратонкая конструкция аккумуляторного пылесоса обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам под кроватью и диванами, а наклон ручки на 180° и поворот корпуса на 80° гарантируют превосходную маневренность при уборке вокруг мебели. Эластичный скребок TangleCut 2.0 активно борется с засорением беспроводного пылесоса с помощью гребенки с острыми зубцами, которая срезает волосы и шерсть с щетки. При этом ролик постоянно ополаскивается чистой водой и удаляет грязную, что в сочетании с плоским эластичным скребком облегчает удаление въевшейся грязи без разводов. Благодаря специально разработанной конструкции насадка максимально качественно убирает вдоль плинтусов и цоколей, не оставляя полоски пыли. Мощный пылесос для дома оснащен 4 режимами работы: обычным, тихим, турбо и режимом впитывания влаги. После завершения работы щетка промывается водой на станции, а после сушится с использованием центробежной силы. Аккумулятор ручного пылесоса Дрими для мытья полов обеспечивает до 35 минут непрерывной уборки. На светодиодном дисплее удобно отслеживать процент заряда и переключаться между режимами. А система хранения самого устройства на напольной подставке делает его всегда готовым к работе и исключает необходимость настенного монтажа. Моющий пылесос с влажной и сухой уборкой Dreame G12 обеспечит безупречную чистоту в вашем доме без лишних усилий!