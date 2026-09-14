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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12

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Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 15
Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 16
Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Время работы от аккумулятора
35
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 1
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 2
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 3
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 4
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 5
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 6
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 7
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 8
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 9
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 10
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 11
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 12
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 13
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 14
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 15
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 16
  • Вертикальный пылесос Dreame G12 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727362
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Характеристики

Бренд
Dreame
Основной цвет
черный
Комплектация
Ручка; основной корпус, чистящая щетка, док-станция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Дополнительные функции
функция самоочистки; шарнирное соединение с поворотом; турборежим
Уровень шума
75
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х36х29
Вес, кг.
4.7

Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12

Пылесос вертикальный Dreame G12 с функцией влажной уборки — отличный выбор для всех, кто ценит качество, эффективность и заботу о здоровье своей семьи. Бесщеточный мотор с мощностью всасывания до 25000 Па и облегченный эргономичный дизайн позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Встроенный контейнер на 1000 мл для чистой воды помогает не прерывать уборку на доливы, а специальные датчики автоматически обнаруживают загрязнения и регулируют силу всасывания. Ультратонкая конструкция аккумуляторного пылесоса обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам под кроватью и диванами, а наклон ручки на 180° и поворот корпуса на 80° гарантируют превосходную маневренность при уборке вокруг мебели. Эластичный скребок TangleCut 2.0 активно борется с засорением беспроводного пылесоса с помощью гребенки с острыми зубцами, которая срезает волосы и шерсть с щетки. При этом ролик постоянно ополаскивается чистой водой и удаляет грязную, что в сочетании с плоским эластичным скребком облегчает удаление въевшейся грязи без разводов. Благодаря специально разработанной конструкции насадка максимально качественно убирает вдоль плинтусов и цоколей, не оставляя полоски пыли. Мощный пылесос для дома оснащен 4 режимами работы: обычным, тихим, турбо и режимом впитывания влаги. После завершения работы щетка промывается водой на станции, а после сушится с использованием центробежной силы. Аккумулятор ручного пылесоса Дрими для мытья полов обеспечивает до 35 минут непрерывной уборки. На светодиодном дисплее удобно отслеживать процент заряда и переключаться между режимами. А система хранения самого устройства на напольной подставке делает его всегда готовым к работе и исключает необходимость настенного монтажа. Моющий пылесос с влажной и сухой уборкой Dreame G12 обеспечит безупречную чистоту в вашем доме без лишних усилий!

Отзывы о товаре Вертикальный моющий пылесос Dreame G12




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Основной цвет
черный
Комплектация
Ручка; основной корпус, чистящая щетка, док-станция
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Дополнительные функции
функция самоочистки; шарнирное соединение с поворотом; турборежим
Уровень шума
75
Источник питания
от аккумулятора
Мощность всасывания, Вт
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Развернуть
Время работы от аккумулятора
35
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Dreame G12 с функцией влажной уборки — отличный выбор для всех, кто ценит качество, эффективность и заботу о здоровье своей семьи. Бесщеточный мотор с мощностью всасывания до 25000 Па и облегченный эргономичный дизайн позволяют быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Встроенный контейнер на 1000 мл для чистой воды помогает не прерывать уборку на доливы, а специальные датчики автоматически обнаруживают загрязнения и регулируют силу всасывания. Ультратонкая конструкция аккумуляторного пылесоса обеспечивает легкий доступ к труднодоступным местам под кроватью и диванами, а наклон ручки на 180° и поворот корпуса на 80° гарантируют превосходную маневренность при уборке вокруг мебели. Эластичный скребок TangleCut 2.0 активно борется с засорением беспроводного пылесоса с помощью гребенки с острыми зубцами, которая срезает волосы и шерсть с щетки. При этом ролик постоянно ополаскивается чистой водой и удаляет грязную, что в сочетании с плоским эластичным скребком облегчает удаление въевшейся грязи без разводов. Благодаря специально разработанной конструкции насадка максимально качественно убирает вдоль плинтусов и цоколей, не оставляя полоски пыли. Мощный пылесос для дома оснащен 4 режимами работы: обычным, тихим, турбо и режимом впитывания влаги. После завершения работы щетка промывается водой на станции, а после сушится с использованием центробежной силы. Аккумулятор ручного пылесоса Дрими для мытья полов обеспечивает до 35 минут непрерывной уборки. На светодиодном дисплее удобно отслеживать процент заряда и переключаться между режимами. А система хранения самого устройства на напольной подставке делает его всегда готовым к работе и исключает необходимость настенного монтажа. Моющий пылесос с влажной и сухой уборкой Dreame G12 обеспечит безупречную чистоту в вашем доме без лишних усилий!
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