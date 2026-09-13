Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)
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Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710346
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х39х25
Вес, кг.
10.5
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
540
Мощность всасывания
210 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV24A)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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