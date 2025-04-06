Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)

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Никита К.



Заказал пылесос вечером 20.03.2025, 23.03.2025 уже забрал. напишу про цену т.к. мне лично всегда интересно , когда в какое время кто за сколько успел урвать и то на сколько в тот или иной момент выгодная цена стоит на товаре, потому что если ты каждый день , заранее до покупки, не смотришь за нужным тебе товаром и его ценой , то не поймёшь выгодно или нет Взял по скидке за 39951р(не могу считать это супер ценой за подобную вещь, но все равно спасибо продавцу) , когда в днс по скидке он стоил 52000р(на старте вовсе 65к), на вб максимум ловил за 48000р, в остальных местах и того дороже. Пылесос супер, но без эффекта ВАУ)) старенький моющий сетевой пылесос(на минуточку брал его за примерно 7000р) , не так жалко бить об косяки и т.п. как этот)) Не могу сказать dreame лучше всасывает, чем старый, но из-за подсветки , прозрачного бака для мусора , складывается впечатление , что лучше, но кажется что в некоторые углы и далёкие места порой легче залезть обычным пылесосом к плюсам в сравнение можно отнести скорость использования , относительную компактность и лёгкость , опять же в сравнение со старым , куча удобных насадок (часть которых можно поставить в подставку , остальные же придется просто куда-то сложить-кинуть), пропылесосил наконец-то клавиатуру и всякую мелочь) но старым пылесосом тоже можно было это сделать(так как тоже богат насадками разного рода), но тут из-за скорости разборки и сборки это немного удобнее , поэтому и захотелось это сделать и опять же на авто режиме кажется , что не сильно всасывает , а на турбо зарядка улетучивается в мгновение и начинает нагреваться , но это не проблема ещё минус это шатающаяся подставка на которою ставится пылесос и отсутствие встроенной в подставку зарядки (можно понять это только тем что вдруг сломается станция или контакты на станции или пылесосе, а блок питания легче заменить) вообщем и целом пылесос нормальный, но от сетевого взамен этого видимо полностью не откажусь все равно, новым удобно каждый день убираться , но если редко и глобально убираться лучше сетевой или все вместе не могу сильно советовать покупать данный пылесос, если у вас хороший сетевой)) но если имеются финансы и хочется потратить подобные деньги взамен маленького удобства, то спокойно покупайте я просто смотря и читая хвалебные отзывы ожидал большего эффекта нежели я получил)