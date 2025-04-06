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Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)

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Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
28000 Па
Длина сетевого шнура
1.2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680716
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, электрощетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
28000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.38х0.17
Вес, кг.
10.21

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)

**Беспроводной пылесос Dreame Z30** Dreame Z30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в вашем доме. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество уборки и удобство использования. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** Dreame Z30 обладает высокой мощностью всасывания, которая позволяет эффективно удалять пыль, грязь и мусор с любых поверхностей. * **Система фильтрации:** пылесос оснащён системой фильтрации, которая улавливает мельчайшие частицы пыли и аллергены, делая воздух в вашем доме чище. * **Время работы:** благодаря ёмкому аккумулятору, Dreame Z30 может работать до 90 минут на одном заряде, что позволяет вам убрать большую площадь без необходимости частой зарядки. * **Лёгкость и манёвренность:** пылесос имеет лёгкий и компактный дизайн, который обеспечивает манёвренность и лёгкость управления. Вы сможете легко добраться до труднодоступных мест и убрать пыль под шкафами и диванами. * **Универсальность:** Dreame Z30 подходит для всех типов напольных покрытий, включая ковры и твёрдые полы. Он также оснащён различными насадками, которые позволяют убирать пыль с мебели, обивки и других поверхностей. Если вы ищете надёжный и эффективный пылесос, то Dreame Z30 станет отличным выбором. Он поможет вам поддерживать чистоту в доме и создать здоровую атмосферу для вас и вашей семьи.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A)

Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями о своём новом пылесосе Dreame Z30! Как хозяин корги, я особенно тщательно выбирал технику для уборки, и этот пылесос превзошёл все ожидания. Первое, что впечатляет – это мощность всасывания 28000 Па. Мой пушистый друг линяет достаточно активно, но этот пылесос справляется с шерстью на ура! Специальная щётка для груминга – просто находка: корги даже с удовольствием подставляется под неё, думая, что это новая игрушка. Очень порадовала подсветка рабочей зоны – теперь каждая песчинка и волосок становятся заметными. Особенно актуально в тёмных углах и под мебелью, где любит прятаться любимая игрушка пса. Уровень шума вполне комфортный – можно убираться, не напрягая слух. При этом система фильтров задерживает до 99.9% микроскопических частиц, что важно для аллергиков и домашних животных. Аккумулятор держит заряд достаточно долго, чтобы успеть убрать всю квартиру за один раз. Контейнер объёмом 0.6 литра не нужно часто опустошать, что тоже удобно. В комплекте есть всё необходимое: основная насадка для пола, щелевая для труднодоступных мест и специальная щётка для мебели. LCD-дисплей на ручке показывает заряд батареи и режим работы – очень удобно следить за процессом. Отдельно хочу отметить манёвренность – без проводов действительно намного удобнее двигаться по квартире. А автоматическая регулировка мощности помогает экономить заряд там, где это возможно. За месяц использования ни разу не пожалел о покупке. Уборка теперь занимает меньше времени, а дом всегда в идеальном состоянии, несмотря на активного корги. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надёжный беспроводной пылесос для дома с питомцами! P.S. Кстати, мой пёс теперь воспринимает процесс уборки как игру – бегает за мной с новой щёткой для груминга в зубах. Видимо, думает, что это какая-то супер-продвинутая игрушка!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, достаточно мощный, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все замечательно. Сейчас соберу, буду испытывать.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
стационарный пылесос не заменит. мощность ниже. убирает хорошо на турбо режиме, но он на 10 мин. на коврике в ванной отключается. Тяжеловат.За счет подсветки видно всю пыль . будем использовать как веник. в принципе для этого он и покупался.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал пылесос вечером 20.03.2025, 23.03.2025 уже забрал. напишу про цену т.к. мне лично всегда интересно , когда в какое время кто за сколько успел урвать и то на сколько в тот или иной момент выгодная цена стоит на товаре, потому что если ты каждый день , заранее до покупки, не смотришь за нужным тебе товаром и его ценой , то не поймёшь выгодно или нет Взял по скидке за 39951р(не могу считать это супер ценой за подобную вещь, но все равно спасибо продавцу) , когда в днс по скидке он стоил 52000р(на старте вовсе 65к), на вб максимум ловил за 48000р, в остальных местах и того дороже. Пылесос супер, но без эффекта ВАУ)) старенький моющий сетевой пылесос(на минуточку брал его за примерно 7000р) , не так жалко бить об косяки и т.п. как этот)) Не могу сказать dreame лучше всасывает, чем старый, но из-за подсветки , прозрачного бака для мусора , складывается впечатление , что лучше, но кажется что в некоторые углы и далёкие места порой легче залезть обычным пылесосом к плюсам в сравнение можно отнести скорость использования , относительную компактность и лёгкость , опять же в сравнение со старым , куча удобных насадок (часть которых можно поставить в подставку , остальные же придется просто куда-то сложить-кинуть), пропылесосил наконец-то клавиатуру и всякую мелочь) но старым пылесосом тоже можно было это сделать(так как тоже богат насадками разного рода), но тут из-за скорости разборки и сборки это немного удобнее , поэтому и захотелось это сделать и опять же на авто режиме кажется , что не сильно всасывает , а на турбо зарядка улетучивается в мгновение и начинает нагреваться , но это не проблема ещё минус это шатающаяся подставка на которою ставится пылесос и отсутствие встроенной в подставку зарядки (можно понять это только тем что вдруг сломается станция или контакты на станции или пылесосе, а блок питания легче заменить) вообщем и целом пылесос нормальный, но от сетевого взамен этого видимо полностью не откажусь все равно, новым удобно каждый день убираться , но если редко и глобально убираться лучше сетевой или все вместе не могу сильно советовать покупать данный пылесос, если у вас хороший сетевой)) но если имеются финансы и хочется потратить подобные деньги взамен маленького удобства, то спокойно покупайте я просто смотря и читая хвалебные отзывы ожидал большего эффекта нежели я получил)
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте. Полно разных насадок, регулируемая автоматически мощность. Легко очищать контейнер для мусора. В конце уборки показывается статистика по количеству собранных частиц (бесполезная функция, но как-то по автоматической мощности считается, сопоставимо с реальностью)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Natalia S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, хорошо упакован, все целое. Сам пылесос пушка! 3 режима, не тяжелый, комфортно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром довольна! Отличная силы всасывания. Лёгкий в использовании .Очень понравилась щётка для животных (главное чтобы зверь не испугался).
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, много насадок. Единственное, что не нравится - могли бы сделать зарядку через напольное крепление, а так провод постоянно болтается. Максимальный режим убирает пыль применено так же, как авто, одного заряда в авто режиме хватает на уборку всей квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, взяли вместо уставшего Дайсона 8. Мощность отличная, и на турбина режиме гараздо дольше Дайсона работает, за такие деньги просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Леонид Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто супер! Тихий,мощный, заряда на автоматическом режиме хватает убрать квартиру 70 кВ.м!!! Сборка качественная,все что нужно,есть в комплекте. Нет только фильтра запасного,но это не беда!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Михаил Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой пылесос! Мощность в режиме турбо впечатляет. А еще круто работает авто режим. Как только попадает в пылесос чуть больше пыли, резко начинает всасывать как сумасшедший. У данного продавца сейчас просто шикарная цена, самая привлекательная на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
оказался чуть больше чем думал. пылесос огонь. ковер от шерсти кота победил.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, маневренный, качественный, много насадок. Легкая сборка, все детали четко подходят. Надежно упакован, плюс дополнительно в гофрокоробку. Доставку переносили два раза.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный , мощность впечатляет , удобная насадка для домашних животных. очень понравилась подсветка. Покупкой очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
В своем сегменте топ! Щёточка для шерсти особенно порадовала. Очень удобное решение для дома, и для квартиры. Отличный пылесос.



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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, электрощетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
28000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
**Беспроводной пылесос Dreame Z30** Dreame Z30 — это мощный и эффективный беспроводной пылесос, который станет незаменимым помощником в вашем доме. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество уборки и удобство использования. **Основные характеристики:** * **Мощность всасывания:** Dreame Z30 обладает высокой мощностью всасывания, которая позволяет эффективно удалять пыль, грязь и мусор с любых поверхностей. * **Система фильтрации:** пылесос оснащён системой фильтрации, которая улавливает мельчайшие частицы пыли и аллергены, делая воздух в вашем доме чище. * **Время работы:** благодаря ёмкому аккумулятору, Dreame Z30 может работать до 90 минут на одном заряде, что позволяет вам убрать большую площадь без необходимости частой зарядки. * **Лёгкость и манёвренность:** пылесос имеет лёгкий и компактный дизайн, который обеспечивает манёвренность и лёгкость управления. Вы сможете легко добраться до труднодоступных мест и убрать пыль под шкафами и диванами. * **Универсальность:** Dreame Z30 подходит для всех типов напольных покрытий, включая ковры и твёрдые полы. Он также оснащён различными насадками, которые позволяют убирать пыль с мебели, обивки и других поверхностей. Если вы ищете надёжный и эффективный пылесос, то Dreame Z30 станет отличным выбором. Он поможет вам поддерживать чистоту в доме и создать здоровую атмосферу для вас и вашей семьи.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями о своём новом пылесосе Dreame Z30! Как хозяин корги, я особенно тщательно выбирал технику для уборки, и этот пылесос превзошёл все ожидания. Первое, что впечатляет – это мощность всасывания 28000 Па. Мой пушистый друг линяет достаточно активно, но этот пылесос справляется с шерстью на ура! Специальная щётка для груминга – просто находка: корги даже с удовольствием подставляется под неё, думая, что это новая игрушка. Очень порадовала подсветка рабочей зоны – теперь каждая песчинка и волосок становятся заметными. Особенно актуально в тёмных углах и под мебелью, где любит прятаться любимая игрушка пса. Уровень шума вполне комфортный – можно убираться, не напрягая слух. При этом система фильтров задерживает до 99.9% микроскопических частиц, что важно для аллергиков и домашних животных. Аккумулятор держит заряд достаточно долго, чтобы успеть убрать всю квартиру за один раз. Контейнер объёмом 0.6 литра не нужно часто опустошать, что тоже удобно. В комплекте есть всё необходимое: основная насадка для пола, щелевая для труднодоступных мест и специальная щётка для мебели. LCD-дисплей на ручке показывает заряд батареи и режим работы – очень удобно следить за процессом. Отдельно хочу отметить манёвренность – без проводов действительно намного удобнее двигаться по квартире. А автоматическая регулировка мощности помогает экономить заряд там, где это возможно. За месяц использования ни разу не пожалел о покупке. Уборка теперь занимает меньше времени, а дом всегда в идеальном состоянии, несмотря на активного корги. Однозначно рекомендую всем, кто ищет надёжный беспроводной пылесос для дома с питомцами! P.S. Кстати, мой пёс теперь воспринимает процесс уборки как игру – бегает за мной с новой щёткой для груминга в зубах. Видимо, думает, что это какая-то супер-продвинутая игрушка!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший, достаточно мощный, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все замечательно. Сейчас соберу, буду испытывать.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
стационарный пылесос не заменит. мощность ниже. убирает хорошо на турбо режиме, но он на 10 мин. на коврике в ванной отключается. Тяжеловат.За счет подсветки видно всю пыль . будем использовать как веник. в принципе для этого он и покупался.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал пылесос вечером 20.03.2025, 23.03.2025 уже забрал. напишу про цену т.к. мне лично всегда интересно , когда в какое время кто за сколько успел урвать и то на сколько в тот или иной момент выгодная цена стоит на товаре, потому что если ты каждый день , заранее до покупки, не смотришь за нужным тебе товаром и его ценой , то не поймёшь выгодно или нет Взял по скидке за 39951р(не могу считать это супер ценой за подобную вещь, но все равно спасибо продавцу) , когда в днс по скидке он стоил 52000р(на старте вовсе 65к), на вб максимум ловил за 48000р, в остальных местах и того дороже. Пылесос супер, но без эффекта ВАУ)) старенький моющий сетевой пылесос(на минуточку брал его за примерно 7000р) , не так жалко бить об косяки и т.п. как этот)) Не могу сказать dreame лучше всасывает, чем старый, но из-за подсветки , прозрачного бака для мусора , складывается впечатление , что лучше, но кажется что в некоторые углы и далёкие места порой легче залезть обычным пылесосом к плюсам в сравнение можно отнести скорость использования , относительную компактность и лёгкость , опять же в сравнение со старым , куча удобных насадок (часть которых можно поставить в подставку , остальные же придется просто куда-то сложить-кинуть), пропылесосил наконец-то клавиатуру и всякую мелочь) но старым пылесосом тоже можно было это сделать(так как тоже богат насадками разного рода), но тут из-за скорости разборки и сборки это немного удобнее , поэтому и захотелось это сделать и опять же на авто режиме кажется , что не сильно всасывает , а на турбо зарядка улетучивается в мгновение и начинает нагреваться , но это не проблема ещё минус это шатающаяся подставка на которою ставится пылесос и отсутствие встроенной в подставку зарядки (можно понять это только тем что вдруг сломается станция или контакты на станции или пылесосе, а блок питания легче заменить) вообщем и целом пылесос нормальный, но от сетевого взамен этого видимо полностью не откажусь все равно, новым удобно каждый день убираться , но если редко и глобально убираться лучше сетевой или все вместе не могу сильно советовать покупать данный пылесос, если у вас хороший сетевой)) но если имеются финансы и хочется потратить подобные деньги взамен маленького удобства, то спокойно покупайте я просто смотря и читая хвалебные отзывы ожидал большего эффекта нежели я получил)
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте. Полно разных насадок, регулируемая автоматически мощность. Легко очищать контейнер для мусора. В конце уборки показывается статистика по количеству собранных частиц (бесполезная функция, но как-то по автоматической мощности считается, сопоставимо с реальностью)
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Natalia S.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, хорошо упакован, все целое. Сам пылесос пушка! 3 режима, не тяжелый, комфортно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром довольна! Отличная силы всасывания. Лёгкий в использовании .Очень понравилась щётка для животных (главное чтобы зверь не испугался).
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, много насадок. Единственное, что не нравится - могли бы сделать зарядку через напольное крепление, а так провод постоянно болтается. Максимальный режим убирает пыль применено так же, как авто, одного заряда в авто режиме хватает на уборку всей квартиры.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, взяли вместо уставшего Дайсона 8. Мощность отличная, и на турбина режиме гараздо дольше Дайсона работает, за такие деньги просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Леонид Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто супер! Тихий,мощный, заряда на автоматическом режиме хватает убрать квартиру 70 кВ.м!!! Сборка качественная,все что нужно,есть в комплекте. Нет только фильтра запасного,но это не беда!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Михаил Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой пылесос! Мощность в режиме турбо впечатляет. А еще круто работает авто режим. Как только попадает в пылесос чуть больше пыли, резко начинает всасывать как сумасшедший. У данного продавца сейчас просто шикарная цена, самая привлекательная на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
оказался чуть больше чем думал. пылесос огонь. ковер от шерсти кота победил.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный, маневренный, качественный, много насадок. Легкая сборка, все детали четко подходят. Надежно упакован, плюс дополнительно в гофрокоробку. Доставку переносили два раза.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный , мощность впечатляет , удобная насадка для домашних животных. очень понравилась подсветка. Покупкой очень довольны!
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Виктория Т.

Достоинства:


Комментарий:
В своем сегменте топ! Щёточка для шерсти особенно порадовала. Очень удобное решение для дома, и для квартиры. Отличный пылесос.


Пылесос беспроводной Dreame Z30 (VZV17A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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