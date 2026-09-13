Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z30 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV77B)
Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для эффективной и удобной уборки. Эта модель оснащена складной трубой всасывания, что делает её особенно удобной для хранения и использования в труднодоступных местах. Пылесос имеет мощность 855 Вт, что обеспечивает отличную производительность при уборке как сухой, так и влажной. Пылесборник представлен в виде контейнера с вместимостью 0,6 литра, который легко очищается, делая процесс ухода за устройством минимальным. Среди особенностей данной модели выделяется регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяющий легко изменять интенсивность работы пылесоса. Питание осуществляется от Li-Ion аккумулятора с емкостью 3200 мА·ч, обеспечивающего продолжительное время работы без подзарядки. Для полного заряда аккумулятора требуется всего 4 часа. Пылесос отличается легкостью и эргономичным дизайном, весит всего 2,2 кг, что делает его использование комфортным даже в многоэтажных домах. Стильный серый цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Уровень шума в 89 дБ позволяет использовать его даже в помещении с домашними животными или детьми, не нарушая их покой. Вертикальные пылесосы Dreame производятся в Китае и представляют собой высокое качество и надежность по доступной цене, что подтверждается хорошей репутацией бренда.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные
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