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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
250 Вт
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
46 860 руб.  81 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680722
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, подставка для хранения, электрощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4900
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х39х33
Вес, кг.
15.4

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A)

Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для вашей уборки, предлагающее идеальное сочетание мощности, удобства и инновационных технологий. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания и потребляют всего 380 Вт, что делает их эффективными и экономичными в использовании. Пылесборник типа контейнер обеспечивает простоту очистки и обслуживанию. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко изменять режимы работы, подстраиваясь под различные типы поверхностей и степень загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощного литий-ионного аккумулятора емкостью 4900 мА·ч, обеспечивая длительное время работы и быструю зарядку за 4 часа. Вес устройства составляет 6,1 кг, что придает ему устойчивость и легкость в управлении. С уровнем шума в 75 дБ, пылесос работает достаточно тихо, чтобы не беспокоить вас и вашу семью. Емкость пылесборника составляет 0,65 л, что подходит для уборки средней площади без необходимости частой очистки. Пылесос доступен в стильном черном цвете, который отлично впишется в современный интерьер. Модель поддерживает как влажную, так и сухую уборку, что делает её универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Пылесосы Dreame производятся в Китае и являются частью надежного бренда, известного своим качеством и инновациями. Особо стоит отметить станцию для хранения с функцией самоочистки, которая обеспечивает гигиеничное хранение устройства и автоматическое удаление пыли из контейнера после уборки. Вертикальные пылесосы Dreame — это ваш идеальный выбор для легкой и эффективной уборки.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H14 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV25A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, подставка для хранения, электрощетка
Тип уборки
влажная, сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.65
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
380
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4900
Станция для хранения
с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это современное решение для вашей уборки, предлагающее идеальное сочетание мощности, удобства и инновационных технологий. Эти пылесосы оснащены цельной трубой всасывания и потребляют всего 380 Вт, что делает их эффективными и экономичными в использовании. Пылесборник типа контейнер обеспечивает простоту очистки и обслуживанию. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко изменять режимы работы, подстраиваясь под различные типы поверхностей и степень загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощного литий-ионного аккумулятора емкостью 4900 мА·ч, обеспечивая длительное время работы и быструю зарядку за 4 часа. Вес устройства составляет 6,1 кг, что придает ему устойчивость и легкость в управлении. С уровнем шума в 75 дБ, пылесос работает достаточно тихо, чтобы не беспокоить вас и вашу семью. Емкость пылесборника составляет 0,65 л, что подходит для уборки средней площади без необходимости частой очистки. Пылесос доступен в стильном черном цвете, который отлично впишется в современный интерьер. Модель поддерживает как влажную, так и сухую уборку, что делает её универсальным помощником для поддержания чистоты в вашем доме. Пылесосы Dreame производятся в Китае и являются частью надежного бренда, известного своим качеством и инновациями. Особо стоит отметить станцию для хранения с функцией самоочистки, которая обеспечивает гигиеничное хранение устройства и автоматическое удаление пыли из контейнера после уборки. Вертикальные пылесосы Dreame — это ваш идеальный выбор для легкой и эффективной уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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