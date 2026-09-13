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Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
черный, золотой
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
250 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705175
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Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Z20 Aqua Cycle Station Cordless Vacuum Cleaner (VZV36B)
Мягкая роликовая щетка удаляет грязь и подает чистую воду, позволяя добиваться впечатляющих результатов уборки с меньшим количеством разводов. Технология AquaCycle позволяет эффективно удалять влажные пятна и убирать пролитые жидкости, уменьшая количество остаточной влаги.
Специальная щетка легко справляется с пятнами на кухнях, в ванных комнатах и прихожих. Благодаря шарнирному соединению и возможности раскладывания для работы в горизонтальном положении пылесос позволяет выполнять уборку в труднодоступных местах и идеально подходит для мытья полов в ограниченном пространстве.
Пылесос Z20 AquaCycler, позволяет выполнять влажную уборку за один раз без перерыва. Резервуар для воды объемом 400 мл обеспечивает высокую эффективность работы, благодаря чему пылесос идеально подходит для больших помещений, семей с напряженным графиком, а также для быстрого удаления пролитых жидкостей.
Благодаря своему двигателю и оптимизированной системе отверстий для забора воздуха пылесос Z20 AquaCycle обеспечивает высокую мощность всасывания, гарантируя эффективность и стабильное качество очистки различных поверхностей.
Набор насадок предлагает гибкие возможности для очистки щелей, книжных полок и узких участков, делая уборку дома более удобной
В энергосберегающем режиме пылесос Z20 AquaCycle позволяет непрерывно выполнять сухую уборку в течение 90 минут и очищать до 200 м2 без подзарядки аккумулятора.
Мягкая роликовая щетка удаляет грязь и подает чистую воду, позволяя добиваться впечатляющих результатов уборки с меньшим количеством разводов. Технология AquaCycle позволяет эффективно удалять влажные пятна и убирать пролитые жидкости, уменьшая количество остаточной влаги.
Специальная щетка легко справляется с пятнами на кухнях, в ванных комнатах и прихожих. Благодаря шарнирному соединению и возможности раскладывания для работы в горизонтальном положении пылесос позволяет выполнять уборку в труднодоступных местах и идеально подходит для мытья полов в ограниченном пространстве.
Пылесос Z20 AquaCycler, позволяет выполнять влажную уборку за один раз без перерыва. Резервуар для воды объемом 400 мл обеспечивает высокую эффективность работы, благодаря чему пылесос идеально подходит для больших помещений, семей с напряженным графиком, а также для быстрого удаления пролитых жидкостей.
Благодаря своему двигателю и оптимизированной системе отверстий для забора воздуха пылесос Z20 AquaCycle обеспечивает высокую мощность всасывания, гарантируя эффективность и стабильное качество очистки различных поверхностей.
Набор насадок предлагает гибкие возможности для очистки щелей, книжных полок и узких участков, делая уборку дома более удобной
В энергосберегающем режиме пылесос Z20 AquaCycle позволяет непрерывно выполнять сухую уборку в течение 90 минут и очищать до 200 м2 без подзарядки аккумулятора.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Z20 Aqua Cycle Station Cordless Vacuum Cleaner (VZV36B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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