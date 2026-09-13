Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705185
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х34
Вес, кг.
11
Описание товара Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)
Пылесос Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) — это мощное и эффективное устройство для уборки дома. Благодаря передовым технологиям, он обеспечивает тщательную очистку любых поверхностей. Высокая мощность всасывания и инновационная система фильтрации позволяют справляться с пылью, грязью и мелкими частицами. Устройство оснащено функцией нагрева, что делает его идеальным для глубокой очистки ковров и мягкой мебели. Пылесос отличается стильным дизайном и лёгкостью в использовании, что делает его незаменимым помощником в каждом доме. С Dreame H15 Pro Heat уборка станет быстрой и качественной.
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Пылесос Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) — это мощное и эффективное устройство для уборки дома. Благодаря передовым технологиям, он обеспечивает тщательную очистку любых поверхностей. Высокая мощность всасывания и инновационная система фильтрации позволяют справляться с пылью, грязью и мелкими частицами. Устройство оснащено функцией нагрева, что делает его идеальным для глубокой очистки ковров и мягкой мебели. Пылесос отличается стильным дизайном и лёгкостью в использовании, что делает его незаменимым помощником в каждом доме. С Dreame H15 Pro Heat уборка станет быстрой и качественной.
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