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Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H15 Pro Heat Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR48A) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705185
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х37х34
Вес, кг.
11

Описание товара Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)

Пылесос Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) — это мощное и эффективное устройство для уборки дома. Благодаря передовым технологиям, он обеспечивает тщательную очистку любых поверхностей. Высокая мощность всасывания и инновационная система фильтрации позволяют справляться с пылью, грязью и мелкими частицами. Устройство оснащено функцией нагрева, что делает его идеальным для глубокой очистки ковров и мягкой мебели. Пылесос отличается стильным дизайном и лёгкостью в использовании, что делает его незаменимым помощником в каждом доме. С Dreame H15 Pro Heat уборка станет быстрой и качественной.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной моющий Dreame H15 Pro Heat (HHR48A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Dreame H15 Pro Heat (HHR48A) — это мощное и эффективное устройство для уборки дома. Благодаря передовым технологиям, он обеспечивает тщательную очистку любых поверхностей. Высокая мощность всасывания и инновационная система фильтрации позволяют справляться с пылью, грязью и мелкими частицами. Устройство оснащено функцией нагрева, что делает его идеальным для глубокой очистки ковров и мягкой мебели. Пылесос отличается стильным дизайном и лёгкостью в использовании, что делает его незаменимым помощником в каждом доме. С Dreame H15 Pro Heat уборка станет быстрой и качественной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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