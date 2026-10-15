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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
28 000 Па
Время работы от аккумулятора
60
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  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 3
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  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 21
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 22
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 23
  • Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 250 руб. 
Начислим 580 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam
36 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х35
Вес, кг.
14

Описание товара Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam

Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.

Отзывы о товаре Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Тип уборки
влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
28 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame H16 Steam: пылесос, швабра и паровая очистка в одном проходе. Dreame H16 Steam RU собирает крошки, шерсть, песок и пролитую жидкость, одновременно промывает твёрдый пол чистой водой. Когда обычной влажной уборки недостаточно, режим SaunaClean™ подаёт горячий пар и помогает размягчить присохший соус, жирные следы и другие сложные бытовые загрязнения. Модель рассчитана на регулярную уборку кухни, прихожей, гостиной и зон домашних животных. После работы ролик не нужно нести в раковину: пылесос промывает его на док-станции и запускает высокотемпературную сушку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Dreame Wet and Dry Vacuum H16 Steam - по цене 36250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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