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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
23 кПа
Время работы от аккумулятора
60
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
46 250 руб.  51 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712428
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка пола горячей водой
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
23 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
60
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х38х32
Вес, кг.
15.4

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A)

Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства, сочетающие в себе мощность, удобство и стильный дизайн. С весом всего 5,4 кг, они являются идеальным выбором для тех, кто ценит легкость и маневренность в процессе уборки. Эти пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без подзарядки. Полная зарядка устройства занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть пылесос в строй для последующего использования. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настраивать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности и уровня загрязнения. Это обеспечивает более эффективную и адаптированную под ваши нужды уборку. Пылесборник в виде контейнера делает процесс очистки простым и гигиеничным, поскольку требует минимального контакта с пылью. Благодаря цельной трубе всасывания, пылесос Dreame эффективно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, что делает его универсальным помощником в вашем доме. С потребляемой мощностью 400 Вт, этот пылесос сочетает в себе производительность и энергоэффективность, работая от аккумулятора, что избавляет от необходимости использования розеток. Dreame — это высокотехнологичное решение для поддержания чистоты вашего дома с максимальным комфортом.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual FlexReach Wet and Dry Vacuum (HHV31A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка пола горячей водой
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания, Вт
23 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
60
Время зарядки
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства, сочетающие в себе мощность, удобство и стильный дизайн. С весом всего 5,4 кг, они являются идеальным выбором для тех, кто ценит легкость и маневренность в процессе уборки. Эти пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без подзарядки. Полная зарядка устройства занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть пылесос в строй для последующего использования. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настраивать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности и уровня загрязнения. Это обеспечивает более эффективную и адаптированную под ваши нужды уборку. Пылесборник в виде контейнера делает процесс очистки простым и гигиеничным, поскольку требует минимального контакта с пылью. Благодаря цельной трубе всасывания, пылесос Dreame эффективно справляется как с сухой, так и с влажной уборкой, что делает его универсальным помощником в вашем доме. С потребляемой мощностью 400 Вт, этот пылесос сочетает в себе производительность и энергоэффективность, работая от аккумулятора, что избавляет от необходимости использования розеток. Dreame — это высокотехнологичное решение для поддержания чистоты вашего дома с максимальным комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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