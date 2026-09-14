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Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F)

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Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 1
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 2
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 3
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 4
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 5
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 6
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 7
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 8
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 9
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 10
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 11
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 12
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 13
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 14
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 15
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 16
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 17
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 18
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 19
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 20
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 21
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 22
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 23
Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серебристый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 1
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 2
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 3
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 4
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 5
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 6
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 7
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 8
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 9
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 10
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 11
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 12
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 13
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 14
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 15
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 16
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 17
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 18
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 19
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 20
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 21
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 22
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 23
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736129
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х42х35
Вес, кг.
6.8

Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F)

Вертикальный пылесос Dreame — мощный помощник для быстрой и качественной уборки дома. С запасом автономности до 60 минут и ёмким аккумулятором 5000 мА·ч, этот пылесос справится даже с генеральной уборкой большой квартиры без подзарядки. Уже через 4 часа на станции для хранения с зарядкой и самоочисткой он снова готов к работе. Контейнер для сбора пыли на 0,6 л делает очистку простой и быстрой. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает стабильную работу, а мощность в 400 Вт — впечатляющую силу всасывания. Регулятор мощности удобно расположен прямо на ручке — управляйте техникой, не отвлекаясь от уборки. Цельная труба всасывания гарантирует плотное соединение и комфорт в использовании. Серебристый цвет добавляет нотку стиля в любой интерьер, а несмотря на вес 6,8 кг, Dreame остаётся удобным и манёвренным для каждодневных задач.

Отзывы о товаре Вертикальный моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam (HHR48F)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
насадка для пола и ковров
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, подсветка рабочей зоны, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, мойка горячей водой, мойка с паром, дозатор для моющего средства, электропривод колес, подключение к приложению, автоматическая шторка-скребок
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
400
Мощность всасывания
28000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5000
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Dreame — мощный помощник для быстрой и качественной уборки дома. С запасом автономности до 60 минут и ёмким аккумулятором 5000 мА·ч, этот пылесос справится даже с генеральной уборкой большой квартиры без подзарядки. Уже через 4 часа на станции для хранения с зарядкой и самоочисткой он снова готов к работе. Контейнер для сбора пыли на 0,6 л делает очистку простой и быстрой. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает стабильную работу, а мощность в 400 Вт — впечатляющую силу всасывания. Регулятор мощности удобно расположен прямо на ручке — управляйте техникой, не отвлекаясь от уборки. Цельная труба всасывания гарантирует плотное соединение и комфорт в использовании. Серебристый цвет добавляет нотку стиля в любой интерьер, а несмотря на вес 6,8 кг, Dreame остаётся удобным и манёвренным для каждодневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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