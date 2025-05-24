Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A)

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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
90
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626928
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Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современные и эргономичные устройства для быстрой и эффективной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей надежное и долговечное использование. Инновационный контейнерный тип пылесборника легко очищается и обеспечивает простоту эксплуатации.
Благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 570 Вт, пылесосы Dreame демонстрируют высокую эффективность в удалении пыли и загрязнений. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко контролировать уровень всасывания в зависимости от типа поверхности.
Пылесосы Dreame оснащены мощными аккумуляторами емкостью 2900 мА·ч, которые обеспечивают до 90 минут непрерывной работы от одного заряда. Полная зарядка занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть устройство в строй. Легкий вес в 1,76 кг и низкий уровень шума в 70 дБ делают использование пылесоса максимально комфортным.
Устройство выполнено в стильном сером корпусе, который прекрасно впишется в интерьер любого современного дома. Dreame использует надежные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы, гарантирующие долгий срок службы.
С емкостью пылесборника 0,6 литра пылесосы Dreame являются идеальным решением для поддержания чистоты и порядка в вашем доме, предлагая сочетание инновационных технологий и удобства в использовании.
Комментарий:
Пылесос выбирал по обзорам, поэтому получил именно то, что и ожидал. Пришел запакованный в 2 коробки, все целое. После сетевого пылесоса аккумуляторным убирать одно удовольствие. Разнообразные насадки порадовали, особенно мебельная. Ну и подсветка - это вещь. Товар и продавца рекомендую. p.s. кнопка запуска и правда нажимается всякий раз, как берешь пылесос в руку, но со временем наверно получиться приучить себя брать его так, чтобы этого избегать)
Источник: Яндекс Маркет
Геннадий П.
Достоинства:
Комментарий:
Кнопка пуска расположена так ,что снимая или ставя на зарядку обязательно нажмёшь!!! Ну а пылесосит отлично!
возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща
Уровень шума
70
Потребляемая мощность, Вт
570
Развернуть
Мощность всасывания
190 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой современные и эргономичные устройства для быстрой и эффективной сухой уборки. Эти модели оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей надежное и долговечное использование. Инновационный контейнерный тип пылесборника легко очищается и обеспечивает простоту эксплуатации.
Благодаря мощному двигателю с потребляемой мощностью 570 Вт, пылесосы Dreame демонстрируют высокую эффективность в удалении пыли и загрязнений. Регулятор мощности, удобно расположенный на ручке, позволяет легко контролировать уровень всасывания в зависимости от типа поверхности.
Пылесосы Dreame оснащены мощными аккумуляторами емкостью 2900 мА·ч, которые обеспечивают до 90 минут непрерывной работы от одного заряда. Полная зарядка занимает всего 4 часа, что позволяет быстро вернуть устройство в строй. Легкий вес в 1,76 кг и низкий уровень шума в 70 дБ делают использование пылесоса максимально комфортным.
Устройство выполнено в стильном сером корпусе, который прекрасно впишется в интерьер любого современного дома. Dreame использует надежные литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы, гарантирующие долгий срок службы.
С емкостью пылесборника 0,6 литра пылесосы Dreame являются идеальным решением для поддержания чистоты и порядка в вашем доме, предлагая сочетание инновационных технологий и удобства в использовании.
Комментарий:
Пылесос выбирал по обзорам, поэтому получил именно то, что и ожидал. Пришел запакованный в 2 коробки, все целое. После сетевого пылесоса аккумуляторным убирать одно удовольствие. Разнообразные насадки порадовали, особенно мебельная. Ну и подсветка - это вещь. Товар и продавца рекомендую. p.s. кнопка запуска и правда нажимается всякий раз, как берешь пылесос в руку, но со временем наверно получиться приучить себя брать его так, чтобы этого избегать)
Источник: Яндекс Маркет
Геннадий П.
Достоинства:
Комментарий:
Кнопка пуска расположена так ,что снимая или ставя на зарядку обязательно нажмёшь!!! Ну а пылесосит отлично!
Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R20 Grey Cordless Vacuum Cleaner (VTV97A)
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос выбирал по обзорам, поэтому получил именно то, что и ожидал. Пришел запакованный в 2 коробки, все целое. После сетевого пылесоса аккумуляторным убирать одно удовольствие. Разнообразные насадки порадовали, особенно мебельная. Ну и подсветка - это вещь. Товар и продавца рекомендую. p.s. кнопка запуска и правда нажимается всякий раз, как берешь пылесос в руку, но со временем наверно получиться приучить себя брать его так, чтобы этого избегать)
Достоинства:
Комментарий:
Кнопка пуска расположена так ,что снимая или ставя на зарядку обязательно нажмёшь!!! Ну а пылесосит отлично!