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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro

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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 1
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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 7
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 8
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 9
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 10
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 11
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 12
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 13
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 14
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 15
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 16
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 17
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 18
Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 19
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Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 22
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Мощность всасывания
25 000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 1
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 2
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 3
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 4
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 5
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 6
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 7
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 8
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 9
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 10
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 11
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 12
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 13
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 14
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 15
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 16
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 17
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 18
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 19
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 20
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 21
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 22
  • Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726724
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, Док-станция, Ручка, Чистящая щетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
74
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Мощность всасывания
25 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х36х29
Вес, кг.
4.7

Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro

? Номинальная мощность 315 Вт, мощность всасывания 25 000 Па. ? Высокоскоростной бионический двигатель с поддержкой скорости 140 000 об/мин. ? Сушка горячим воздухом при 95° в течение 30 минут. ? Интеллектуальная высокотемпературная промывка при 90°. ? Шарнирное соединение с возможностью поворота на 80°. ? Умное обнаружение загрязнений и автоматическая регулировка мощности всасывания. ? Емкость аккумулятора 6?2500 мАч, время работы до 35 минут. ? Система с двумя скребками. ? Резервуар для чистой воды 1000 мл. ? Резервуар для использованной воды: вертикальное положение — 500 мл, горизонтальное положение — 300 мл. ? Светодиодный экран. ? 4 переключаемых режима: интеллектуальный режим, режим впитывания влаги, турборежим, тихий режим. ? Голосовые подсказки.

Отзывы о товаре Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Основной корпус, Док-станция, Ручка, Чистящая щетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
всасывание жидкостей, дисплей, автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры
Уровень шума
74
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
315
Мощность всасывания
25 000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
? Номинальная мощность 315 Вт, мощность всасывания 25 000 Па. ? Высокоскоростной бионический двигатель с поддержкой скорости 140 000 об/мин. ? Сушка горячим воздухом при 95° в течение 30 минут. ? Интеллектуальная высокотемпературная промывка при 90°. ? Шарнирное соединение с возможностью поворота на 80°. ? Умное обнаружение загрязнений и автоматическая регулировка мощности всасывания. ? Емкость аккумулятора 6?2500 мАч, время работы до 35 минут. ? Система с двумя скребками. ? Резервуар для чистой воды 1000 мл. ? Резервуар для использованной воды: вертикальное положение — 500 мл, горизонтальное положение — 300 мл. ? Светодиодный экран. ? 4 переключаемых режима: интеллектуальный режим, режим впитывания влаги, турборежим, тихий режим. ? Голосовые подсказки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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