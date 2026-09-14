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Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
315
Мощность всасывания
25 000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726724
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Описание товара Вертикальный моющий пылесос Dreame G12 Pro
? Номинальная мощность 315 Вт, мощность всасывания 25 000 Па.
? Высокоскоростной бионический двигатель с поддержкой скорости 140 000 об/мин.
? Сушка горячим воздухом при 95° в течение 30 минут.
? Интеллектуальная высокотемпературная промывка при 90°.
? Шарнирное соединение с возможностью поворота на 80°.
? Умное обнаружение загрязнений и автоматическая регулировка мощности всасывания.
? Емкость аккумулятора 6?2500 мАч, время работы до 35 минут.
? Система с двумя скребками.
? Резервуар для чистой воды 1000 мл.
? Резервуар для использованной воды: вертикальное положение — 500 мл, горизонтальное положение — 300 мл.
? Светодиодный экран.
? 4 переключаемых режима: интеллектуальный режим, режим впитывания влаги, турборежим, тихий режим.
? Голосовые подсказки.
? Номинальная мощность 315 Вт, мощность всасывания 25 000 Па.
? Высокоскоростной бионический двигатель с поддержкой скорости 140 000 об/мин.
? Сушка горячим воздухом при 95° в течение 30 минут.
? Интеллектуальная высокотемпературная промывка при 90°.
? Шарнирное соединение с возможностью поворота на 80°.
? Умное обнаружение загрязнений и автоматическая регулировка мощности всасывания.
? Емкость аккумулятора 6?2500 мАч, время работы до 35 минут.
? Система с двумя скребками.
? Резервуар для чистой воды 1000 мл.
? Резервуар для использованной воды: вертикальное положение — 500 мл, горизонтальное положение — 300 мл.
? Светодиодный экран.
? 4 переключаемых режима: интеллектуальный режим, режим впитывания влаги, турборежим, тихий режим.
? Голосовые подсказки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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