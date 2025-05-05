Пылесос беспроводной Dreame R20 Aqua (VTV21A)

Источник: Я ндекс Маркет

Александр Щ.



Dreame r20 aqua - отличный пылесос с хорошими идеями и функциями, но не лишен недостатков. Если коротко, хотелось бы к двум режимам (авто/турбо) добавить возможность medium. Так же думаю большинство покупателей будут рады, если будет выбор между тем, где и как расположить подставку, на полу или же прикрепить к стене. Принципиально смотреть на эту модель из-за насадки со шваброй не вижу смысла, она служит лишь для поддержания чистоты, но может быть удобна для повседневной уборки. У кого есть домашние питомцы так же будут рады благодаря удобной насадке в которой не запутываются волосы. 2 самых огромных плюса для меня это подсветка, после которой я больше не могу смотреть на пылесосы без нее, и возможность разбора пылесоса и возможностью промывки пылесборника и фильтра.Большой выбор насадок в комплекте (лишним не будет). Второй пылесос от dreame, и от этого я в еще большем восторге чем от предыдущего.