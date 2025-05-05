Пылесос беспроводной Dreame R20 Aqua (VTV21A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R20 Aqua (VTV21A)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное сочетание мощности и удобства использования. Эти современные устройства оснащены цельной трубой всасывания, что обеспечивает надежное и эффективное всасывание пыли и грязи. С потребляемой мощностью в 425 Вт, пылесосы Dreame способны справиться с любой задачей, обеспечивая качественную уборку вашего дома. Один из ключевых элементов пылесосов Dreame — контейнерный тип пылесборника с объемом 0,6 литра, который позволяет легко и быстро очищать его от собранного мусора. Регулятор мощности, расположенный на ручке, обеспечивает легкость управления и позволяет настраивать мощность в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Эти вертикальные пылесосы работают от надежного литий-ионного аккумулятора емкостью 2900 мА·ч, который обеспечивает до 30 минут автономной работы. Эффективность и мобильность устройств позволяют произвести как сухую, так и влажную уборку, учитывая индивидуальные потребности пользователя. Вес пылесоса составляет всего 1,76 кг, что делает его легким и удобным в использовании, а уровень шума в 85 дБ не будет сильно отвлекать во время уборки. Стильный серый цвет и современный дизайн моделей Dreame прекрасно вписываются в интерьер любого дома. Вертикальные пылесосы Dreame сочетают в себе передовые технологии и высокую производительность, становясь незаменимым помощником в создании чистоты и уюта в вашем доме.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Быстрая доставка, все очень хорошо упаковано! Пылесос классный,с подсветкой видна вся пыль!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер! Качество сборки отличное. Тихий,но мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Классный пылесос, выполняет все свои функции, в том числе функцию влажной уборки, удобный, заряд хорошо держит, маневренный. Получилось ухватить по скидке. Отлично упакован и быстро доставлен. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Работает Всеми насадками не пробовали ещё, но ковёр и пол хорошо вычищает!
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый пылесос от дрим, сам пылик хорош, по поводу насадки для мытья пола сомнительно, все пока не нашел идеального варианта, приходится потом протирать насухо)
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится, подсветка вообще огонь, видно весь мусор, теперь пылесошу по три раза на день. Да, может не очень мощный, но семечки от попугая собирает, более мелкий мусор и пыль и подавно. Очень удобный. Полы, конечно, быстрее помыть шваброй, чем им, пылесосом долго и рука устает. Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, да ещё и красивый.
Достоинства:
Комментарий:
супер пылесос. доставку переносили несколько раз. пришло все целое в двух коробках одна транспортировочная. на одном заряде пропылесосили всю квартиру 60 кв. потратили 20процентов. В процессе работы пылесос сам меняет интенсивность всасывания в зависимости от поверхности. имеется гибкий переходник на трубу , для доступа под низкую мебель очень удобно. уровень шума средний, пылесос стационарный (томас) намного громче.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно пылесос, самый современный, оригинал, также имеется российская сертификация ростест и конечно же отвечает всем заявленным характеристикам. облегчает труд в полной степени. советую каждой хозяйке и хозяину в своём доме и своей квартире
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и нужная вещь, однако он больше про сухую уборку и поддержание чистоты влажной уборкой Куча насадок, очень лёгкий в использовании, мощный Рекомендую 5 дней в использовании, просто не нарадуюсь, покупка оправдывает каждый рубль, очень легко и убирать, 55кв.м мне хватает на 2 полные уборки(без ковров, без турбо режима, со сменой насадки на моющую Всё насадки полезные и удобные, легко моются и достаются
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, большое количество насадок, батарею держит хорошо, аква на садка по сути бесполезна, но по акции пусть будет, единственный минус что гнездо зарядки не в батареи, а в самом пылесосе, за 25 можно брать
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, пришёл быстро без задержек. моющая насадка, моющий фильтр много насадок. все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Dreame r20 aqua - отличный пылесос с хорошими идеями и функциями, но не лишен недостатков. Если коротко, хотелось бы к двум режимам (авто/турбо) добавить возможность medium. Так же думаю большинство покупателей будут рады, если будет выбор между тем, где и как расположить подставку, на полу или же прикрепить к стене. Принципиально смотреть на эту модель из-за насадки со шваброй не вижу смысла, она служит лишь для поддержания чистоты, но может быть удобна для повседневной уборки. У кого есть домашние питомцы так же будут рады благодаря удобной насадке в которой не запутываются волосы. 2 самых огромных плюса для меня это подсветка, после которой я больше не могу смотреть на пылесосы без нее, и возможность разбора пылесоса и возможностью промывки пылесборника и фильтра.Большой выбор насадок в комплекте (лишним не будет). Второй пылесос от dreame, и от этого я в еще большем восторге чем от предыдущего.
Достоинства:
Комментарий:
Годный пылесос, приобретался по акции. Много разнообразных насадок, даже больше, чем нужно. Насадка для влажной уборки имеет спорную конструкцию. В неё нужно наливать воду, и она кабельным путем попадает на круглые тряпочку на липучках. естественно при совсем грязной уборке их нужно мыть или стирать. Батарея улетает на глазах. Приходится втыкать шнур в пылесос, чтобы зарядить, а не в док станцию. док станция имеет функцию только держать пылесос, без зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Долго думал стоит ли покупать его за такие деньги. И вот попалась скидка. За 25 тысяч это отлычный пылесос. Понравилась мощность. На максимальной даже поднимает ковёр от пола. Тихий довольно в автоматическое режиме. Даже ребёнок не пугается, хотя боялся до этого робота. Батарея емкая. Тратит 15% при уборке трёшки (загрчгение не большое). Осень удивило это. Просто у крметпнтчх пишут, что быстро садиться - это не так. И конечно же внешний вид бомба. Плюс наличие насадки для влажной уборки. Пол притереть самое то. Для генеральной уборки конечно не подойдёт. Но оно и не надо. В целом отличный аппарат. Надеюсь будет служить долго!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый стильный пылесос, очень не плохая мощность всасывания
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный, подсветка вообще супер решение. Полы моет на удивление отлично, я от пылесоса ждала меньшего, есть паровая швабра и думала что он сильно уступать будет, но по факту, да он не может оттереть к примеру засохшую морковь тертую на полу, но допустим пятно от чего то разлитого засохшие отлично отмывает. Очень довольна покупкой и всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Вне всяких похвал. Долгое время не верил в то что беспроводной пылесос может заменить обычный, но опыт с этим Dreame показал обратное. Грязь и песок с коврика в прихожей убирает как большой пылесос, с твердых покрытый тоже. С подсветкой видишь весь мусор который просто так не заметить. Минусы тоже есть - в турбо режиме батарею высасывает очень быстро, благо режим этот не часто нужен. Напольная подставка выглядит хлипковатой, с настенной было бы лучше.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, проверенный производитель с отличным качеством, весит правда тонну)
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит очень даже ничего, но хотелось бы конечно что бы среднюю мощность пылесоса самому выставлять можно было бы
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает очень тихо, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сборка и качество комплектующих. Понравилось наличие большого количества насадок под разные нужды. пропылесосили 5кв.м ковер и 10 КВ.м пола (ламинат) , на фото можно увидеть сколько пыли он собрал
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень понравился, мощность хорошая для ручного пылесоса, много насадок. С подсветкой очень хорошо видно пыль. Влажная уборка прикольная, но не быстро вращаются, шваброй быстрее конечно, но пылесосом удобно что сразу мусор засасывает. Для меня единственный минус это кнопка, которую надо постоянно держать, в комментариях магазина видела, что...
Достоинства:
Комментарий:
Для нас это первый опыт пользования вертикальным пылесосом. То, что они менее мощные, чем обычные, знали уже давно. Но очень приятно удивились, когда попробовали в работе, и он оказался достаточно мощным, но при этом очень тихим. Зарядился быстро, с 10% до 100% ~за 2 часа Опробовали также и моющую насадку, для освежения полов и небольших загрязнений...
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R20 Aqua (VTV21A)
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Быстрая доставка, все очень хорошо упаковано! Пылесос классный,с подсветкой видна вся пыль!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос супер! Качество сборки отличное. Тихий,но мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Классный пылесос, выполняет все свои функции, в том числе функцию влажной уборки, удобный, заряд хорошо держит, маневренный. Получилось ухватить по скидке. Отлично упакован и быстро доставлен. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Работает Всеми насадками не пробовали ещё, но ковёр и пол хорошо вычищает!
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый пылесос от дрим, сам пылик хорош, по поводу насадки для мытья пола сомнительно, все пока не нашел идеального варианта, приходится потом протирать насухо)
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится, подсветка вообще огонь, видно весь мусор, теперь пылесошу по три раза на день. Да, может не очень мощный, но семечки от попугая собирает, более мелкий мусор и пыль и подавно. Очень удобный. Полы, конечно, быстрее помыть шваброй, чем им, пылесосом долго и рука устает. Надеюсь, прослужит долго
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, да ещё и красивый.
Достоинства:
Комментарий:
супер пылесос. доставку переносили несколько раз. пришло все целое в двух коробках одна транспортировочная. на одном заряде пропылесосили всю квартиру 60 кв. потратили 20процентов. В процессе работы пылесос сам меняет интенсивность всасывания в зависимости от поверхности. имеется гибкий переходник на трубу , для доступа под низкую мебель очень удобно. уровень шума средний, пылесос стационарный (томас) намного громче.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно пылесос, самый современный, оригинал, также имеется российская сертификация ростест и конечно же отвечает всем заявленным характеристикам. облегчает труд в полной степени. советую каждой хозяйке и хозяину в своём доме и своей квартире
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная и нужная вещь, однако он больше про сухую уборку и поддержание чистоты влажной уборкой Куча насадок, очень лёгкий в использовании, мощный Рекомендую 5 дней в использовании, просто не нарадуюсь, покупка оправдывает каждый рубль, очень легко и убирать, 55кв.м мне хватает на 2 полные уборки(без ковров, без турбо режима, со сменой насадки на моющую Всё насадки полезные и удобные, легко моются и достаются
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос, большое количество насадок, батарею держит хорошо, аква на садка по сути бесполезна, но по акции пусть будет, единственный минус что гнездо зарядки не в батареи, а в самом пылесосе, за 25 можно брать
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, пришёл быстро без задержек. моющая насадка, моющий фильтр много насадок. все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Dreame r20 aqua - отличный пылесос с хорошими идеями и функциями, но не лишен недостатков. Если коротко, хотелось бы к двум режимам (авто/турбо) добавить возможность medium. Так же думаю большинство покупателей будут рады, если будет выбор между тем, где и как расположить подставку, на полу или же прикрепить к стене. Принципиально смотреть на эту модель из-за насадки со шваброй не вижу смысла, она служит лишь для поддержания чистоты, но может быть удобна для повседневной уборки. У кого есть домашние питомцы так же будут рады благодаря удобной насадке в которой не запутываются волосы. 2 самых огромных плюса для меня это подсветка, после которой я больше не могу смотреть на пылесосы без нее, и возможность разбора пылесоса и возможностью промывки пылесборника и фильтра.Большой выбор насадок в комплекте (лишним не будет). Второй пылесос от dreame, и от этого я в еще большем восторге чем от предыдущего.
Достоинства:
Комментарий:
Годный пылесос, приобретался по акции. Много разнообразных насадок, даже больше, чем нужно. Насадка для влажной уборки имеет спорную конструкцию. В неё нужно наливать воду, и она кабельным путем попадает на круглые тряпочку на липучках. естественно при совсем грязной уборке их нужно мыть или стирать. Батарея улетает на глазах. Приходится втыкать шнур в пылесос, чтобы зарядить, а не в док станцию. док станция имеет функцию только держать пылесос, без зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Долго думал стоит ли покупать его за такие деньги. И вот попалась скидка. За 25 тысяч это отлычный пылесос. Понравилась мощность. На максимальной даже поднимает ковёр от пола. Тихий довольно в автоматическое режиме. Даже ребёнок не пугается, хотя боялся до этого робота. Батарея емкая. Тратит 15% при уборке трёшки (загрчгение не большое). Осень удивило это. Просто у крметпнтчх пишут, что быстро садиться - это не так. И конечно же внешний вид бомба. Плюс наличие насадки для влажной уборки. Пол притереть самое то. Для генеральной уборки конечно не подойдёт. Но оно и не надо. В целом отличный аппарат. Надеюсь будет служить долго!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый стильный пылесос, очень не плохая мощность всасывания
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный, подсветка вообще супер решение. Полы моет на удивление отлично, я от пылесоса ждала меньшего, есть паровая швабра и думала что он сильно уступать будет, но по факту, да он не может оттереть к примеру засохшую морковь тертую на полу, но допустим пятно от чего то разлитого засохшие отлично отмывает. Очень довольна покупкой и всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Вне всяких похвал. Долгое время не верил в то что беспроводной пылесос может заменить обычный, но опыт с этим Dreame показал обратное. Грязь и песок с коврика в прихожей убирает как большой пылесос, с твердых покрытый тоже. С подсветкой видишь весь мусор который просто так не заметить. Минусы тоже есть - в турбо режиме батарею высасывает очень быстро, благо режим этот не часто нужен. Напольная подставка выглядит хлипковатой, с настенной было бы лучше.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, проверенный производитель с отличным качеством, весит правда тонну)
Достоинства:
Комментарий:
Пылесосит очень даже ничего, но хотелось бы конечно что бы среднюю мощность пылесоса самому выставлять можно было бы
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро, работает очень тихо, качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сборка и качество комплектующих. Понравилось наличие большого количества насадок под разные нужды. пропылесосили 5кв.м ковер и 10 КВ.м пола (ламинат) , на фото можно увидеть сколько пыли он собрал
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень понравился, мощность хорошая для ручного пылесоса, много насадок. С подсветкой очень хорошо видно пыль. Влажная уборка прикольная, но не быстро вращаются, шваброй быстрее конечно, но пылесосом удобно что сразу мусор засасывает. Для меня единственный минус это кнопка, которую надо постоянно держать, в комментариях магазина видела, что...
Достоинства:
Комментарий:
Для нас это первый опыт пользования вертикальным пылесосом. То, что они менее мощные, чем обычные, знали уже давно. Но очень приятно удивились, когда попробовали в работе, и он оказался достаточно мощным, но при этом очень тихим. Зарядился быстро, с 10% до 100% ~за 2 часа Опробовали также и моющую насадку, для освежения полов и небольших загрязнений...