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Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F)

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Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
  • Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) - фото 1
  • Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) - фото 2
  • Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742819
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серебристый
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов,щетка с ворсом,насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х36х25
Вес, кг.
11

Описание товара Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F)

Лёгкий и компактный вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,5 кг — уборка перестаёт быть утомительной даже для большого дома. Мощный двигатель на 610 Вт быстро справляется с сухой пылью и мелким мусором, а 0,5-литровый контейнер легко опорожнять без лишних хлопот. Контроль мощности удобно размещён прямо на ручке — всё под рукой, не отвлекайтесь от процесса. Гибкая труба позволяет легко проникать под мебель и в труднодоступные места. Питание от аккумулятора на 2850 мА·ч и быстрая зарядка за 4 часа дают свободу движения без привязки к розетке. Серебристый корпус выглядит стильно, а станция хранения сочетает хранение и зарядку — пылесос всегда готов к работе.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серебристый
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов,щетка с ворсом,насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и компактный вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,5 кг — уборка перестаёт быть утомительной даже для большого дома. Мощный двигатель на 610 Вт быстро справляется с сухой пылью и мелким мусором, а 0,5-литровый контейнер легко опорожнять без лишних хлопот. Контроль мощности удобно размещён прямо на ручке — всё под рукой, не отвлекайтесь от процесса. Гибкая труба позволяет легко проникать под мебель и в труднодоступные места. Питание от аккумулятора на 2850 мА·ч и быстрая зарядка за 4 часа дают свободу движения без привязки к розетке. Серебристый корпус выглядит стильно, а станция хранения сочетает хранение и зарядку — пылесос всегда готов к работе.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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