Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742819
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
щелевая насадка,щетка для твердых полов,щетка с ворсом,насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х36х25
Вес, кг.
11
Описание товара Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F)
Лёгкий и компактный вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,5 кг — уборка перестаёт быть утомительной даже для большого дома. Мощный двигатель на 610 Вт быстро справляется с сухой пылью и мелким мусором, а 0,5-литровый контейнер легко опорожнять без лишних хлопот. Контроль мощности удобно размещён прямо на ручке — всё под рукой, не отвлекайтесь от процесса. Гибкая труба позволяет легко проникать под мебель и в труднодоступные места. Питание от аккумулятора на 2850 мА·ч и быстрая зарядка за 4 часа дают свободу движения без привязки к розетке. Серебристый корпус выглядит стильно, а станция хранения сочетает хранение и зарядку — пылесос всегда готов к работе.
щелевая насадка,щетка для твердых полов,щетка с ворсом,насадка для мягкой мебели
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
610
Мощность всасывания
30000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и компактный вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,5 кг — уборка перестаёт быть утомительной даже для большого дома. Мощный двигатель на 610 Вт быстро справляется с сухой пылью и мелким мусором, а 0,5-литровый контейнер легко опорожнять без лишних хлопот. Контроль мощности удобно размещён прямо на ручке — всё под рукой, не отвлекайтесь от процесса. Гибкая труба позволяет легко проникать под мебель и в труднодоступные места. Питание от аккумулятора на 2850 мА·ч и быстрая зарядка за 4 часа дают свободу движения без привязки к розетке. Серебристый корпус выглядит стильно, а станция хранения сочетает хранение и зарядку — пылесос всегда готов к работе.
Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Беспроводной пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ (VRV62F)