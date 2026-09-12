Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A)
Вертикальные пылесосы Dreame предлагают идеальное сочетание производительности и удобства для сухой уборки вашего дома. Одной из ключевых особенностей является цельная всасывающая труба, которая обеспечивает надежное соединение и эффективное всасывание пыли и мусора. Пылесосы Dreame оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 715 Вт, что позволяет легко справляться с любыми загрязнениями. Пылесборник представлен в виде контейнера с емкостью 0,6 литра, который легко очищается после использования. На ручке устройства находится регулятор мощности, что позволяет быстро и удобно менять интенсивность работы в зависимости от нужд уборки. Для автономной работы пылесосы Dreame используют литий-ионные аккумуляторы емкостью 2850 мА·ч, которые заряжаются за 4 часа. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Устройство имеет невысокий уровень шума в 89 дБ, что делает его более комфортным для использования в домашних условиях. Вес пылесоса составляет всего 2,2 кг, благодаря чему его можно легко переносить из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 1,2 метра, что достаточно для удобной зарядки устройства. Эти пылесосы выполнены в стильном черном цвете, что делает их современным и элегантным дополнением к любому интерьеру. Вертикальные пылесосы Dreame — это надежный выбор для тех, кто ценит эффективность, простоту использования и стильный дизайн в одном устройстве.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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