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Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A)

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Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
250 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Длина сетевого шнура
1.2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680710
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, щеточка для очистки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.38х0.17
Вес, кг.
10.6

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A)

Вертикальные пылесосы Dreame предлагают идеальное сочетание производительности и удобства для сухой уборки вашего дома. Одной из ключевых особенностей является цельная всасывающая труба, которая обеспечивает надежное соединение и эффективное всасывание пыли и мусора. Пылесосы Dreame оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 715 Вт, что позволяет легко справляться с любыми загрязнениями. Пылесборник представлен в виде контейнера с емкостью 0,6 литра, который легко очищается после использования. На ручке устройства находится регулятор мощности, что позволяет быстро и удобно менять интенсивность работы в зависимости от нужд уборки. Для автономной работы пылесосы Dreame используют литий-ионные аккумуляторы емкостью 2850 мА·ч, которые заряжаются за 4 часа. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Устройство имеет невысокий уровень шума в 89 дБ, что делает его более комфортным для использования в домашних условиях. Вес пылесоса составляет всего 2,2 кг, благодаря чему его можно легко переносить из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 1,2 метра, что достаточно для удобной зарядки устройства. Эти пылесосы выполнены в стильном черном цвете, что делает их современным и элегантным дополнением к любому интерьеру. Вертикальные пылесосы Dreame — это надежный выбор для тех, кто ценит эффективность, простоту использования и стильный дизайн в одном устройстве.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z20 EU Cordless Vacuum Cleaner (VZV16A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, щеточка для очистки
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
89
Потребляемая мощность, Вт
715
Развернуть
Мощность всасывания
250 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame предлагают идеальное сочетание производительности и удобства для сухой уборки вашего дома. Одной из ключевых особенностей является цельная всасывающая труба, которая обеспечивает надежное соединение и эффективное всасывание пыли и мусора. Пылесосы Dreame оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 715 Вт, что позволяет легко справляться с любыми загрязнениями. Пылесборник представлен в виде контейнера с емкостью 0,6 литра, который легко очищается после использования. На ручке устройства находится регулятор мощности, что позволяет быстро и удобно менять интенсивность работы в зависимости от нужд уборки. Для автономной работы пылесосы Dreame используют литий-ионные аккумуляторы емкостью 2850 мА·ч, которые заряжаются за 4 часа. Это обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Устройство имеет невысокий уровень шума в 89 дБ, что делает его более комфортным для использования в домашних условиях. Вес пылесоса составляет всего 2,2 кг, благодаря чему его можно легко переносить из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 1,2 метра, что достаточно для удобной зарядки устройства. Эти пылесосы выполнены в стильном черном цвете, что делает их современным и элегантным дополнением к любому интерьеру. Вертикальные пылесосы Dreame — это надежный выбор для тех, кто ценит эффективность, простоту использования и стильный дизайн в одном устройстве.


Теги товара: для сухой уборки
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Доставка
Отзывы


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