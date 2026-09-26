Top.Mail.Ru
Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 1
Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 2
Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серебристый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 аВт
Время работы от аккумулятора, мин
90
  • Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 1
  • Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 2
  • Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742818
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Мощность всасывания
190 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х30х15
Вес, кг.
5.2

Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F)

Dreame представляет вертикальный пылесос, который объединяет мощность и технологичность в стильном серебристом корпусе. Продуманная Li-Ion батарея с ёмкостью 2900 мА·ч дарит до 90 минут автономной работы — достаточно, чтобы навести порядок во всей квартире без лишних пауз. Зарядка занимает всего 4 часа, а значит пылесос всегда готов помочь, когда нужен. Мотор мощностью 570 Вт легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой, а компактный контейнер объёмом 0,6 л удобно освобождать от мусора. Цельная труба всасывания обеспечивает прочность и манёвренность, экономя место при хранении. Управлять силой всасывания просто — регулятор удобно расположен на ручке. Dreame сочетает в себе экономию времени, мобильность и современный дизайн для тех, кто ценит чистоту и комфорт.

Отзывы о товаре Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серебристый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
570
Развернуть
Мощность всасывания
190 аВт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2900
Время работы от аккумулятора, мин
90
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame представляет вертикальный пылесос, который объединяет мощность и технологичность в стильном серебристом корпусе. Продуманная Li-Ion батарея с ёмкостью 2900 мА·ч дарит до 90 минут автономной работы — достаточно, чтобы навести порядок во всей квартире без лишних пауз. Зарядка занимает всего 4 часа, а значит пылесос всегда готов помочь, когда нужен. Мотор мощностью 570 Вт легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой, а компактный контейнер объёмом 0,6 л удобно освобождать от мусора. Цельная труба всасывания обеспечивает прочность и манёвренность, экономя место при хранении. Управлять силой всасывания просто — регулятор удобно расположен на ручке. Dreame сочетает в себе экономию времени, мобильность и современный дизайн для тех, кто ценит чистоту и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводной пылесос Dreame R20 CE (VRV60F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...