Top.Mail.Ru
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
бежевый
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
бежевый
Комплектация
блок питания, зарядная станция, комплект насадок, фильтр х 2 шт, щетка для чистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х34х30
Вес, кг.
4

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A)

Моющий пылесос вертикальный Trouver K30 предназначен для выполнения влажной уборки и сбора жидкости, удаления потеков, пятен жира и других загрязнений. Модель оснащена контейнером на 500 мл и емкостью для 600 мл чистой воды. Благодаря фильтру тонкой очистки мелкие частицы пыли не попадают обратно в воздух. Trouver K30 – аккумуляторная модель с зарядкой в течение пяти часов. В зависимости от выбранной мощности устройство может проработать до получаса. Отсутствие провода не ограничивает радиус действия и позволяет прибираться в доме при отключенном электричестве. Пылесос дополнен функциями разделения твердого и мокрого мусора, в том числе для аккуратного сбора жидкости. Есть режим самоочистки и защита от наматывания волос на щетку. Функция сушки горячим воздухом в течение получаса исключает появление неприятного запаха и развитие бактерий на насадке.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
бежевый
Комплектация
блок питания, зарядная станция, комплект насадок, фильтр х 2 шт, щетка для чистки
Тип уборки
влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
дисплей
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
18000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2600
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос вертикальный Trouver K30 предназначен для выполнения влажной уборки и сбора жидкости, удаления потеков, пятен жира и других загрязнений. Модель оснащена контейнером на 500 мл и емкостью для 600 мл чистой воды. Благодаря фильтру тонкой очистки мелкие частицы пыли не попадают обратно в воздух. Trouver K30 – аккумуляторная модель с зарядкой в течение пяти часов. В зависимости от выбранной мощности устройство может проработать до получаса. Отсутствие провода не ограничивает радиус действия и позволяет прибираться в доме при отключенном электричестве. Пылесос дополнен функциями разделения твердого и мокрого мусора, в том числе для аккуратного сбора жидкости. Есть режим самоочистки и защита от наматывания волос на щетку. Функция сушки горячим воздухом в течение получаса исключает появление неприятного запаха и развитие бактерий на насадке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K30 Wet and Dry Vacuum Cleaner (HMH14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...