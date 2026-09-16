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Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV

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Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 1
Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 2
Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 3
Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 4
Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 5
Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 1
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 2
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 3
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 4
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 5
  • Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714143
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х27х27
Вес, кг.
6.5

Описание товара Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV

Вертикальный пылесос Samsung в элегантном чёрном цвете — компактный и лёгкий помощник весом всего 2,6 кг. Благодаря аккумулятору Li-Ion он работает до 60 минут без подзарядки, что удобно для уборки всей квартиры за один раз. Мощность 550 Вт обеспечивает хороший результат при сухой уборке, а вместительный контейнер объёмом 0,8 л позволит забыть про частую очистку. Регулятор мощности удобно размещён на ручке — управляйте уборкой с максимальным комфортом. Благодаря комплектации станцией для хранения пылесос всегда аккуратно стоит на своём месте и готов к работе.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Samsung VS20B75ACR5/EV




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка с ворсом,универсальная для пола и ковра
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
86
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
550
Развернуть
Мощность всасывания
200 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос Samsung в элегантном чёрном цвете — компактный и лёгкий помощник весом всего 2,6 кг. Благодаря аккумулятору Li-Ion он работает до 60 минут без подзарядки, что удобно для уборки всей квартиры за один раз. Мощность 550 Вт обеспечивает хороший результат при сухой уборке, а вместительный контейнер объёмом 0,8 л позволит забыть про частую очистку. Регулятор мощности удобно размещён на ручке — управляйте уборкой с максимальным комфортом. Благодаря комплектации станцией для хранения пылесос всегда аккуратно стоит на своём месте и готов к работе.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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