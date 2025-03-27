Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Потребляемая мощность, Вт
590
Мощность всасывания
420 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%23 390 руб. 31 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678789
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
590
Мощность всасывания
420 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Размеры в упаковке, см
75х25х25
Вес, кг.
3.3
Описание товара Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W
Ручной беспроводной пылесос Deerma DEM-T50W – это вакуумный пылесос, оснащенный высокоскоростным бесщеточным мотором, который обеспечивает высокую всасывающую способность. Лампа с зеленым светом для подсвечивания пыли сделает заметными даже мелкие пыль и мусор. Напольная насадка оснащена мягкой вращающейся щеткой с мотором, плотная структура которой позволяет нежно, но тщательно собирать пыль.
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Теги товара: для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки, циклонная система фильтрации
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
590
Развернуть
Мощность всасывания
420 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Ручной беспроводной пылесос Deerma DEM-T50W – это вакуумный пылесос, оснащенный высокоскоростным бесщеточным мотором, который обеспечивает высокую всасывающую способность. Лампа с зеленым светом для подсвечивания пыли сделает заметными даже мелкие пыль и мусор. Напольная насадка оснащена мягкой вращающейся щеткой с мотором, плотная структура которой позволяет нежно, но тщательно собирать пыль.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. Очень удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает 3 мес. пока без нареканий..
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma DEM-T50W
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос. Очень удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает 3 мес. пока без нареканий..