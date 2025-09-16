Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max — универсальный помощник для вашего дома! Откройте для себя мир безупречной чистоты с пылесосом Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Maх! С максимальной силой всасывания 180 АВт он справится даже со сложными загрязнениями. Специальная щетка для домашних животных легко удаляет шерсть, а LED-дисплей высокой четкости информирует вас о состоянии устройства в режиме реального времени. Благодаря LED-подсветке вы сможете обнаружить невидимую глазу пыль и эффективнее убрать пространство. Длительное время автономной работы и возможность выбора режимов уборки — от энергосберегающего до максимального — делают его универсальным решением для ежедневной чистоты. С комбинацией из 4+1 аксессуаров, включая электрическую щетку с подсветкой, Xiaomi G20 Max обеспечивает тщательную уборку в любых условиях.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Итак,это мой первый пылесос без провода-и мне он понравился.После первой уборки,которая продлилась минут 15-20 на средней мощности я высадил батарею полностью,но убрал полы в двух комнатах,кухне,ванной и туалете.Без провода удобнее,но не привычен вес самого пылесоса,по сравнению с просто шлангом от проводного.Нормально,интересно,после уборки вытряс его фильтр-там было прилично пылищи.Хм…Очень хорошо рекомендую и пылесос и продавца.Кстати,сила всасывания у Дримика ,даже на средней мощности
Достоинства:
Комментарий:
Это любовь Удобный, красивый, не шумный, идеальный)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги Ковер на максимальной мощности вычистил превосходно Советую)
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - хорошее, отлично упакован, понравился цвет, дизайн. Занимает немного места. Средней скорости вполне хватило, чтобы пропылесосить 3 паласа, на максимальной скорости невозможно пылесосить, так как сильно засасывает палас. Достаточно хорошо убирает. Приобретали , чтобы пылесосить безворсовые паласы, кварцвинил моет робот, который, к сожалению, плохо справляется с паласами. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный,пылесос,я очень довольна,рекомендую,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект: мощный, быстро заряжается и удобен в использовании. Выглядит современно и стильно, а цена приятно радует. Я полностью доволен покупкой — устройство закрыло все мои потребности.
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, только на самой большой мощности проработает не более 15 мин
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! покупаю второй раз на подарок родителям! покупкой довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшого гаража вполне нормально, использую только турбо режим, что мгновенно разряжает аккумулятор. Для дома надо брать что-то более энергоэффективное.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос для быстрой уборки, зарядки на максимальной мощности хватает на диван и 2 комнаты, очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, есть подсветка. На максимальном режиме аккумулятор высаживается быстро, но это на всех подобных пылесосах. Очень удобный. В комплекте 4 насадки и шланг. Всё можно повесить на стену. Указывается заряд в процентах
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует. Собрал достаточно пыли, которой ранее не было видно. Заряд конечно держит не сильно долго на самом мощном режиме, но этого и следовало ожидать. Удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала маме в подарок - все супер. Хотела беспроводной пылесос единственное зарядку держит не долго, в целом как и все такие пылесосы
Достоинства:
Комментарий:
очень быстро высаживает в макс режиме - думал брак батареи но так у всех..А так все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все супер хватает для локальной уборки вакуум соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, давно мечтала.Для экспресс уборки, хватает на 40 мин на 2 скорости. Очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
убирает хорошо, акб хватает на долго на 1м режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Подарил маме, очень довольна, а насадка для чистки животных пришла очень к месту, мейнкун был рад
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится. Зарядки хватает на 3 дня, пылесошу часто, каждый раз после еды, каждый раз после прогулки, это раз 6-7 в день. У нас две маленьких дочки и мини йорк. 3-комнатную квартиру, включая труднодоступные места вроде шуфляд, заряда хватает пропылесосить, еще и остается. Использую в основном 1ю мощность, ковров у нас нет, мне хватает, 2ю скорость включала пару раз, чтобы убрать мелкие камушки после песочницы. Очень красивый и современный дизайн, понравилась подсветка на основной щетке, а еще он очень тихий. Выбирала между этой моделью и дайсоном, но за стоимость дайсона можно купить 2 сяоми, сравнить качество уборки у меня не было возможности, но своим выбором я не разочарована)
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок жене, жена очень довольна, всасывает очень хорошо, удобно, если прикрепить к стене. рекомендую. Качество хорошее, много насадок. нет проблем с проводами, шлангами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Взял на замену старому дайсону. Все как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший мощный. Немного неудобная станция,но это дело привычки наверное. Тяжеловат и не хватает насадок (это не недостаток, скорее просто факт).
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey
Достоинства:
Комментарий:
Итак,это мой первый пылесос без провода-и мне он понравился.После первой уборки,которая продлилась минут 15-20 на средней мощности я высадил батарею полностью,но убрал полы в двух комнатах,кухне,ванной и туалете.Без провода удобнее,но не привычен вес самого пылесоса,по сравнению с просто шлангом от проводного.Нормально,интересно,после уборки вытряс его фильтр-там было прилично пылищи.Хм…Очень хорошо рекомендую и пылесос и продавца.Кстати,сила всасывания у Дримика ,даже на средней мощности
Достоинства:
Комментарий:
Это любовь Удобный, красивый, не шумный, идеальный)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги Ковер на максимальной мощности вычистил превосходно Советую)
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - хорошее, отлично упакован, понравился цвет, дизайн. Занимает немного места. Средней скорости вполне хватило, чтобы пропылесосить 3 паласа, на максимальной скорости невозможно пылесосить, так как сильно засасывает палас. Достаточно хорошо убирает. Приобретали , чтобы пылесосить безворсовые паласы, кварцвинил моет робот, который, к сожалению, плохо справляется с паласами. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный,пылесос,я очень довольна,рекомендую,спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект: мощный, быстро заряжается и удобен в использовании. Выглядит современно и стильно, а цена приятно радует. Я полностью доволен покупкой — устройство закрыло все мои потребности.
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, только на самой большой мощности проработает не более 15 мин
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос! покупаю второй раз на подарок родителям! покупкой довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Для небольшого гаража вполне нормально, использую только турбо режим, что мгновенно разряжает аккумулятор. Для дома надо брать что-то более энергоэффективное.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос для быстрой уборки, зарядки на максимальной мощности хватает на диван и 2 комнаты, очень довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, есть подсветка. На максимальном режиме аккумулятор высаживается быстро, но это на всех подобных пылесосах. Очень удобный. В комплекте 4 насадки и шланг. Всё можно повесить на стену. Указывается заряд в процентах
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует. Собрал достаточно пыли, которой ранее не было видно. Заряд конечно держит не сильно долго на самом мощном режиме, но этого и следовало ожидать. Удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала маме в подарок - все супер. Хотела беспроводной пылесос единственное зарядку держит не долго, в целом как и все такие пылесосы
Достоинства:
Комментарий:
очень быстро высаживает в макс режиме - думал брак батареи но так у всех..А так все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Все супер хватает для локальной уборки вакуум соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, давно мечтала.Для экспресс уборки, хватает на 40 мин на 2 скорости. Очень довольна.
Достоинства:
Комментарий:
убирает хорошо, акб хватает на долго на 1м режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Подарил маме, очень довольна, а насадка для чистки животных пришла очень к месту, мейнкун был рад
Достоинства:
Комментарий:
Пока все нравится. Зарядки хватает на 3 дня, пылесошу часто, каждый раз после еды, каждый раз после прогулки, это раз 6-7 в день. У нас две маленьких дочки и мини йорк. 3-комнатную квартиру, включая труднодоступные места вроде шуфляд, заряда хватает пропылесосить, еще и остается. Использую в основном 1ю мощность, ковров у нас нет, мне хватает, 2ю скорость включала пару раз, чтобы убрать мелкие камушки после песочницы. Очень красивый и современный дизайн, понравилась подсветка на основной щетке, а еще он очень тихий. Выбирала между этой моделью и дайсоном, но за стоимость дайсона можно купить 2 сяоми, сравнить качество уборки у меня не было возможности, но своим выбором я не разочарована)
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок жене, жена очень довольна, всасывает очень хорошо, удобно, если прикрепить к стене. рекомендую. Качество хорошее, много насадок. нет проблем с проводами, шлангами.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос. Взял на замену старому дайсону. Все как в описании.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший мощный. Немного неудобная станция,но это дело привычки наверное. Тяжеловат и не хватает насадок (это не недостаток, скорее просто факт).