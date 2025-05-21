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Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)

6 Отзывы
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Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания
300 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680715
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
золотой
Комплектация
пылесос Dreame U20 Gold, мультифункциональная турбо-щётка с LED-подсветкой, турбо-щётка для очистки мягкой мебели и постельного белья, комбинированная насадка, удлинительная труба, аккумулятор, настенное крепление, адаптер питания, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания
300 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Время зарядки, ч
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х34х19
Вес, кг.
5.1

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)

Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства для сухой уборки, которые сочетают в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Оборудованные цельной всасывающей трубой, они обеспечивают эффективную и быструю уборку любых помещений. С мощностью в 140 Вт и регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, Dreame предлагает пользователям возможность легкого управления и адаптации под различные условия уборки. Главной особенностью этого пылесоса является его работа от аккумулятора емкостью 2500 мА·ч, что позволяет устройству функционировать до 60 минут без подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, обеспечивающий долгий срок службы и быструю зарядку. Пылесборник объемом 0,5 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает процесс его очистки и обслуживания. Все детали пылесоса тщательно продуманы: при весе всего 1,6 кг и уровне шума 68 дБ, устройство удобно в эксплуатации и обеспечивает относительно тихую уборку по сравнению с другими моделями. Стильный золотой цвет корпуса придает пылесосу Dreame элегантный вид, делая его не только функциональным, но и эстетичным дополнением к вашему интерьеру. Это отличный выбор для тех, кто ценит технологичность и современный подход к решению бытовых задач.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос очень понравился, компактный, удобный, смена насадок лёгкая, двухкомнатную квартиру убирает на одной зарядке, удачная вещь подсветка на большой щётке. это моя лучшая покупка за последнее время. очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Яхшегулова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купили пылесос в подарок родителям, так как у самих такой же и очень нравится родители были очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Михаил Молот

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличный пылесос если долго продержится. Фактически под маркой dreame продают trouver - на фото видно что насадки одинаковые. Работают и с тем и с тем пылесосом. Пылесос truover у меня несколько лет. Кроме того что аккумулятор держит от силы минут 7-10 нареканий нет, всё работает, это слабое место о котором я знал, но мне этого хватает убраться там, где робот не достанет. Думаю с этим дрими могут быть такие же проблемы исходя из цены. Но тут съемный аккумулятор и его легко заменить. Основное достоинство пылесоса - он может заряжаться на подвесной док станции. Снять, пропылесосить, и повесить - куда меньше мороки чем если бы ещё возиться с зарядкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный пылесос!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, есть подобный у нас, уже четвертый, покупаем всем родственникам
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Гимальдинова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос.пылесосит отлично. Рекомендую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
золотой
Комплектация
пылесос Dreame U20 Gold, мультифункциональная турбо-щётка с LED-подсветкой, турбо-щётка для очистки мягкой мебели и постельного белья, комбинированная насадка, удлинительная труба, аккумулятор, настенное крепление, адаптер питания, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность использования в автомобиле, подсветка зоны уборки, удаление пылевого клеща
Уровень шума
68
Потребляемая мощность, Вт
140
Развернуть
Мощность всасывания
300 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Время зарядки, ч
30
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства для сухой уборки, которые сочетают в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Оборудованные цельной всасывающей трубой, они обеспечивают эффективную и быструю уборку любых помещений. С мощностью в 140 Вт и регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, Dreame предлагает пользователям возможность легкого управления и адаптации под различные условия уборки. Главной особенностью этого пылесоса является его работа от аккумулятора емкостью 2500 мА·ч, что позволяет устройству функционировать до 60 минут без подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, обеспечивающий долгий срок службы и быструю зарядку. Пылесборник объемом 0,5 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает процесс его очистки и обслуживания. Все детали пылесоса тщательно продуманы: при весе всего 1,6 кг и уровне шума 68 дБ, устройство удобно в эксплуатации и обеспечивает относительно тихую уборку по сравнению с другими моделями. Стильный золотой цвет корпуса придает пылесосу Dreame элегантный вид, делая его не только функциональным, но и эстетичным дополнением к вашему интерьеру. Это отличный выбор для тех, кто ценит технологичность и современный подход к решению бытовых задач.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос очень понравился, компактный, удобный, смена насадок лёгкая, двухкомнатную квартиру убирает на одной зарядке, удачная вещь подсветка на большой щётке. это моя лучшая покупка за последнее время. очень рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Яхшегулова Л.

Достоинства:


Комментарий:
Купили пылесос в подарок родителям, так как у самих такой же и очень нравится родители были очень довольны
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Михаил Молот

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену отличный пылесос если долго продержится. Фактически под маркой dreame продают trouver - на фото видно что насадки одинаковые. Работают и с тем и с тем пылесосом. Пылесос truover у меня несколько лет. Кроме того что аккумулятор держит от силы минут 7-10 нареканий нет, всё работает, это слабое место о котором я знал, но мне этого хватает убраться там, где робот не достанет. Думаю с этим дрими могут быть такие же проблемы исходя из цены. Но тут съемный аккумулятор и его легко заменить. Основное достоинство пылесоса - он может заряжаться на подвесной док станции. Снять, пропылесосить, и повесить - куда меньше мороки чем если бы ещё возиться с зарядкой.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный пылесос!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, есть подобный у нас, уже четвертый, покупаем всем родственникам
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Гимальдинова Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос.пылесосит отлично. Рекомендую.


Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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