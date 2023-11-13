Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный

Источник: Я ндекс Маркет

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1. Длинный и качественный (толстый кабель, нормальная евровилка) провод, который удобно сматывать на спец крючки2. Простота первичной сборки, - минимум действий с момента распаковки и до запуска3. Понятная и главное не длинная инструкция, с картинками даже.4. Удобно снимать-ставить все фильтры и емкость под воду.5. Пылесос сделансобран качественно. Не боишься, что в руках что-то хрустнет или отломается6. Наличие сменной тряпки для мытья7. Качество тряпок, видно что выдержат многократные стирки и долго прослужат8. Наличие положения "парковка", хоть посреди комнаты поставил-зафиксировал. Не упадет и не надо класть-поднимать на пол.9. Легкий по весу (для мужчины). Хотя жене тоже было нормально.10. Занимает мало местаПока что один. Но скорее не недостаток, а инженерный просчет или так сшили тряпки.1. Выпускное сопло пылесоса, откуда подается вода на держатель тряпки накладывается на такое же сопло этого держателя. А тряпка, которая одета на этот держатель, имеет стягивающую резинку и вот эта резинка попадает как раз между вышеописанными соплами или частично перекрывает. Соответственно вода хуже попадает на тряпку.Но это было выявлено при сборке мною. По факту когда начал мыть ламинат парвода подавались хорошо.Давно подумывали купить новый пылесос, так как старый, хоть и хороший, но уставший после ремонта уже не справлялся. На одно достаточно известном портале попался обзор данного пылесоса (хотя до этого поглядывали на робот-пылесос). Почитали сами. И решили взять. Тем более что цена для такого устройства вполне приемлема оказалась.В общем после распаковки, собрал (по сути только ручку удлиняющую воткнуть) и изучил инструкцию минут за 10. Залил водой, проверил фильтры и пошел в самое грязное помещение квартиры...на кухню. Пол везде ламинат. И как давай парить!Пыль сквозь тряпку даже всасывает хорошо, пол после пара теплый и не мокрый почти. Пятна отмывает, но не все. Хотя может дело практики. В любом случае если раньше я пылесосил, а потом жена следом еще мыла пол шваброй, то после этого пылесоса видно было, что мыть не нужно.Воды в бочке хватит на квартиру до 100 квадратов, если весь ламинат (там режим подачи пара экономнее). Пыль в пылесборник хорошо укладывается, не высыпается мимо, компактно в общем. Единственное, мне после пылесоса, который ездил по полу, непривычной что провод болтается под рукой а не валяется на полу, но это дело привычки. Держатель с тряпкой прищелкиваетсяснимается без нагибаний к полу.Кстати, даже попробовали ковровое покрытие почистить, - без держателя с тряпкой тоже на ура отработал.Сам аппарат занимает мало места, так как имеет вертикальное исполнение и не надо парится со шлангом, трубками, насадками, щетками, так как их нет =)По итогу покупкой довольны, хоть и пользуемся пару дней.