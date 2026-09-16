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Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 716995
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Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние, 716995

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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 2
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 1
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 2
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
5 060 руб.  12 660 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние
5 060 руб. -60%
12 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Тряпка для пола из микрофибры
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х34х31
Вес, кг.
8

Описание товара Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос в комплекте



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
Тряпка для пола из микрофибры
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Уровень шума
80
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура
7.5
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос в комплекте


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный хорошее состояние - стоимость товара 5060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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