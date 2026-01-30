Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой
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Характеристики
Описание товара Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой
Вертикальный пылесос StarWind — это универсальное решение для качественной уборки вашего дома. Мощностью 1800 Вт, он эффективно справляется с любыми видами загрязнений. Стильный серый дизайн и эргономичность делают его не только полезным, но и привлекательным дополнением к любому интерьеру. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли емкостью 0,5 литра, что удобно для быстрой очистки без необходимости часто менять мешок. Модель поддерживает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, предлагая максимальную универсальность в использовании и обеспечивая вам свободный выбор способа очистки, подходящего для различных поверхностей и ситуаций. Цельная труба всасывания и регулятор мощности, удобно расположенный на корпусе, обеспечивают комфортное управление и использование устройства. Несмотря на значительную мощность, пылесос работает при уровне шума 86 дБ, что делает его достаточно тихим для домашнего использования. Питается пылесос от сети и имеет 5-метровый сетевой шнур, который позволяет свободно перемещаться по комнате без необходимости частой смены розетки. Весит устройство 7,7 кг, что делает его стабильным и надежным в эксплуатации. StarWind использует в комплекте аккумулятор типа Li-Pol, что способствует увеличению времени автономной работы и долговечности устройства. Выбирая вертикальный пылесос StarWind, вы получаете комбинацию высокой производительности, многофункциональности и современного дизайна, которая сделает уборку в вашем доме проще и быстрее.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющие, моющий Dreame
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющие, моющий Dreame
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос проработал месяц и сгорел предохранитель, пылесос стал греться, неудобен в использовании очень тяжёлый, громоский
Достоинства:
Комментарий:
Ранее была аналогичная модель фирмы Tetal Ни чем не уступает Осталось посмотреть на сколько хватит работы движка
Достоинства:
Комментарий:
работает нормального я отказался от него.А почему,а из-за того что нет насадок к паро генератору и заказал серый в нем присутствует полный комплект и сегодня цена упала на него с 10т.р до 5т.р как то вот так за пятак пулесос ваще огонь всем советую но не знаю кому ещё повезет купить за такую скидку.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое за это чудо техники. Очень нравится его многофункциональность.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос .хорошо моет ,всасывает .мощности хватает ! минус провод коротковат .
Достоинства:
Комментарий:
прислали во время, работает, надеюсь проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень понравился, подача пара отличная, в детской комнате отпарила засохшее на полу на раз два, сам пылесос мощный. Насадками еще всеми не пользовалась, но думаю точно не разочаруюсь. Из-за минусов конечно немного тяжеловат, но дело времени и привычки. Отличный помощник
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый,ещё толком не испытал.Вродебы греет мочит тряпку,результат по по позже напишу .
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует требованиям, всасывание отлично, мощность самое главное. тяжёлый очень но это скорее плюс чем минус , так как это не игрушка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, жалко что не залазит в трудно доступные места под кухню к примеру, а так ничем не уступает дорогущим пылесосам, отмывает хорошо, подача пара соответствует описанию, пылесос захватывает всё идеально, особенно хорошо подходит для тех у кого есть домашние животные, простым пылесосом столько шерсти и волос точно не собрать
Достоинства:
Комментарий:
брал для мытья кафельных полов, покупкой доволен, одновременно пар и пылесос очень удобно и эффективно.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, из минусов: шумный и тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Тяжеловато. Но работает прекрасно. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
не проверял,как подключу, проверю,добавлю отзыв. Собрал подключил,парогенератор работает отлично,да и швабра моет хорошо ,чаще менять тряпку,мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, цена качество супер! Упаковка целая, инструкция есть, все функции работают. Очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде чёткий аппарат, девушке понравилось управление понятное, стоит своих денег))
Достоинства:
Комментарий:
Купила пол года назад. Работает отлично, меня все устраивает. Дома ковров нет, поэтому для меня это очень удачный паровой пылесос, эффективно всасывает пыль, парит, да ещё есть отпариватель. Купила за 8 тыс. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
соответствуют описанию..жене понравилось.. достаточно мощный и тяжёлый.. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный пылесос, удобный и швабра паровая есть. Минус как по мне не особо маневренный.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала показался тяжёлый, сейчас принаровились и очень довольны. Пылесосит, пол отпаривает до скрипа!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень жалею, что не приобрела это чудо раньше! Был отдельно пылесос, есть робот пылесос, есть отдельно парошвабра, а это чудо техника вместила в себя всё. Теперь уборка занимает меньше времени. В первый же день сделала в зале генубоку, отодвигала диваны, тумбы и другое. Пользуюсь почти каждый день. Работает исправно. В начале при сборке - не шел пар. Долго ждала с нажатой кнопкой, потом поняла, что бачок с водой был не до конца установлен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник, пользуюсь несколько месяцев. Почему-то отдельно пылесос по инструкции не включается, кто-то уже писал в отзывах об этом! Но мне отдельно не надо-не критично! Иногда просто отключается,выключаю-включаю- все норм. Для меня коротковат шнур,если комнаты не большие,то норм, а вот на большую площадь-не удобно бегать от розетки к розетке. В общем, рекомендую! С белым полом, большой площадью и маленькими детьми- просто спасение!!! Жалею лишь об одном: Почему я раньше его не купила!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все функции работают. Посмотрим в дальнейшем использовании.
Достоинства:
Комментарий:
это настолько важная вещь в доме где есть дети и животные а мама работает. Агрегат пылесосит и сразу моет (паром) работает как пароочиститель (отмыл старую газовую плиту ) очень экономит время, вот только сильно тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дороже, кафель и ламинат на ура моет и пылесосит, довольна цена качество ‼
Достоинства:
Комментарий:
пока только проверила после покупки, меня всё устроило, ожидания оправдались. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто супер. Сразу решил все мои проблемы с уборкой. Раньше на уборку уходило очень много времени и сил, все таки два этажа, а сейчас делаю все очень быстро, благодаря этому пылесосу. Очень мощный. Отлично моет и обрабатывает паром. Становится заметно чище.
Достоинства:
Комментарий:
я в восторге полном по качеству уборки и почему раньше не заказала, до него был Кидфорс паровой пылесос, но тот в разы тяжелее. Мне конечно маловат бак для воды показался, приходиться доливать при уборки 150 м2 , но за такую цену это мелочь.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос понравился, мощный, отпаривает ковры, просто супер! Рекомендую!
Отзывы о товаре Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос проработал месяц и сгорел предохранитель, пылесос стал греться, неудобен в использовании очень тяжёлый, громоский
Достоинства:
Комментарий:
Ранее была аналогичная модель фирмы Tetal Ни чем не уступает Осталось посмотреть на сколько хватит работы движка
Достоинства:
Комментарий:
работает нормального я отказался от него.А почему,а из-за того что нет насадок к паро генератору и заказал серый в нем присутствует полный комплект и сегодня цена упала на него с 10т.р до 5т.р как то вот так за пятак пулесос ваще огонь всем советую но не знаю кому ещё повезет купить за такую скидку.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое за это чудо техники. Очень нравится его многофункциональность.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос .хорошо моет ,всасывает .мощности хватает ! минус провод коротковат .
Достоинства:
Комментарий:
прислали во время, работает, надеюсь проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень понравился, подача пара отличная, в детской комнате отпарила засохшее на полу на раз два, сам пылесос мощный. Насадками еще всеми не пользовалась, но думаю точно не разочаруюсь. Из-за минусов конечно немного тяжеловат, но дело времени и привычки. Отличный помощник
Достоинства:
Комментарий:
Тяжёлый,ещё толком не испытал.Вродебы греет мочит тряпку,результат по по позже напишу .
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует требованиям, всасывание отлично, мощность самое главное. тяжёлый очень но это скорее плюс чем минус , так как это не игрушка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, жалко что не залазит в трудно доступные места под кухню к примеру, а так ничем не уступает дорогущим пылесосам, отмывает хорошо, подача пара соответствует описанию, пылесос захватывает всё идеально, особенно хорошо подходит для тех у кого есть домашние животные, простым пылесосом столько шерсти и волос точно не собрать
Достоинства:
Комментарий:
брал для мытья кафельных полов, покупкой доволен, одновременно пар и пылесос очень удобно и эффективно.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет, из минусов: шумный и тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Тяжеловато. Но работает прекрасно. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
не проверял,как подключу, проверю,добавлю отзыв. Собрал подключил,парогенератор работает отлично,да и швабра моет хорошо ,чаще менять тряпку,мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, цена качество супер! Упаковка целая, инструкция есть, все функции работают. Очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде чёткий аппарат, девушке понравилось управление понятное, стоит своих денег))
Достоинства:
Комментарий:
Купила пол года назад. Работает отлично, меня все устраивает. Дома ковров нет, поэтому для меня это очень удачный паровой пылесос, эффективно всасывает пыль, парит, да ещё есть отпариватель. Купила за 8 тыс. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
соответствуют описанию..жене понравилось.. достаточно мощный и тяжёлый.. рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный пылесос, удобный и швабра паровая есть. Минус как по мне не особо маневренный.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала показался тяжёлый, сейчас принаровились и очень довольны. Пылесосит, пол отпаривает до скрипа!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень жалею, что не приобрела это чудо раньше! Был отдельно пылесос, есть робот пылесос, есть отдельно парошвабра, а это чудо техника вместила в себя всё. Теперь уборка занимает меньше времени. В первый же день сделала в зале генубоку, отодвигала диваны, тумбы и другое. Пользуюсь почти каждый день. Работает исправно. В начале при сборке - не шел пар. Долго ждала с нажатой кнопкой, потом поняла, что бачок с водой был не до конца установлен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный помощник, пользуюсь несколько месяцев. Почему-то отдельно пылесос по инструкции не включается, кто-то уже писал в отзывах об этом! Но мне отдельно не надо-не критично! Иногда просто отключается,выключаю-включаю- все норм. Для меня коротковат шнур,если комнаты не большие,то норм, а вот на большую площадь-не удобно бегать от розетки к розетке. В общем, рекомендую! С белым полом, большой площадью и маленькими детьми- просто спасение!!! Жалею лишь об одном: Почему я раньше его не купила!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все функции работают. Посмотрим в дальнейшем использовании.
Достоинства:
Комментарий:
это настолько важная вещь в доме где есть дети и животные а мама работает. Агрегат пылесосит и сразу моет (паром) работает как пароочиститель (отмыл старую газовую плиту ) очень экономит время, вот только сильно тяжелый
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дороже, кафель и ламинат на ура моет и пылесосит, довольна цена качество ‼
Достоинства:
Комментарий:
пока только проверила после покупки, меня всё устроило, ожидания оправдались. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос просто супер. Сразу решил все мои проблемы с уборкой. Раньше на уборку уходило очень много времени и сил, все таки два этажа, а сейчас делаю все очень быстро, благодаря этому пылесосу. Очень мощный. Отлично моет и обрабатывает паром. Становится заметно чище.
Достоинства:
Комментарий:
я в восторге полном по качеству уборки и почему раньше не заказала, до него был Кидфорс паровой пылесос, но тот в разы тяжелее. Мне конечно маловат бак для воды показался, приходиться доливать при уборки 150 м2 , но за такую цену это мелочь.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос понравился, мощный, отпаривает ковры, просто супер! Рекомендую!