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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой

29 Отзывы
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 1
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 2
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 3
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 4
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 5
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 6
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 7
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 8
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 9
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 10
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 11
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 12
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 13
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 14
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 15
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 16
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 17
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 18
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 19
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 20
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 21
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 22
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 23
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 24
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 25
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 26
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 29
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 34
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 36
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 37
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 38
Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 39
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Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Длина сетевого шнура
5
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  • Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 2
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  • Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 36
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  • Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702248
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, тканевый чехол для паровой швабры, документация
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
индикация включения
Уровень шума
86
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х23
Вес, кг.
7.6

Описание товара Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой

Вертикальный пылесос StarWind — это универсальное решение для качественной уборки вашего дома. Мощностью 1800 Вт, он эффективно справляется с любыми видами загрязнений. Стильный серый дизайн и эргономичность делают его не только полезным, но и привлекательным дополнением к любому интерьеру. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли емкостью 0,5 литра, что удобно для быстрой очистки без необходимости часто менять мешок. Модель поддерживает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, предлагая максимальную универсальность в использовании и обеспечивая вам свободный выбор способа очистки, подходящего для различных поверхностей и ситуаций. Цельная труба всасывания и регулятор мощности, удобно расположенный на корпусе, обеспечивают комфортное управление и использование устройства. Несмотря на значительную мощность, пылесос работает при уровне шума 86 дБ, что делает его достаточно тихим для домашнего использования. Питается пылесос от сети и имеет 5-метровый сетевой шнур, который позволяет свободно перемещаться по комнате без необходимости частой смены розетки. Весит устройство 7,7 кг, что делает его стабильным и надежным в эксплуатации. StarWind использует в комплекте аккумулятор типа Li-Pol, что способствует увеличению времени автономной работы и долговечности устройства. Выбирая вертикальный пылесос StarWind, вы получаете комбинацию высокой производительности, многофункциональности и современного дизайна, которая сделает уборку в вашем доме проще и быстрее.

Отзывы о товаре Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос проработал месяц и сгорел предохранитель, пылесос стал греться, неудобен в использовании очень тяжёлый, громоский
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее была аналогичная модель фирмы Tetal Ни чем не уступает Осталось посмотреть на сколько хватит работы движка
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает нормального я отказался от него.А почему,а из-за того что нет насадок к паро генератору и заказал серый в нем присутствует полный комплект и сегодня цена упала на него с 10т.р до 5т.р как то вот так за пятак пулесос ваще огонь всем советую но не знаю кому ещё повезет купить за такую скидку.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое за это чудо техники. Очень нравится его многофункциональность.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос .хорошо моет ,всасывает .мощности хватает ! минус провод коротковат .
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
прислали во время, работает, надеюсь проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень понравился, подача пара отличная, в детской комнате отпарила засохшее на полу на раз два, сам пылесос мощный. Насадками еще всеми не пользовалась, но думаю точно не разочаруюсь. Из-за минусов конечно немного тяжеловат, но дело времени и привычки. Отличный помощник
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Леон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлый,ещё толком не испытал.Вродебы греет мочит тряпку,результат по по позже напишу .
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Тереза С.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует требованиям, всасывание отлично, мощность самое главное. тяжёлый очень но это скорее плюс чем минус , так как это не игрушка
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Никита Полянский

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, жалко что не залазит в трудно доступные места под кухню к примеру, а так ничем не уступает дорогущим пылесосам, отмывает хорошо, подача пара соответствует описанию, пылесос захватывает всё идеально, особенно хорошо подходит для тех у кого есть домашние животные, простым пылесосом столько шерсти и волос точно не собрать
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для мытья кафельных полов, покупкой доволен, одновременно пар и пылесос очень удобно и эффективно.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, из минусов: шумный и тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Тяжеловато. Но работает прекрасно. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
не проверял,как подключу, проверю,добавлю отзыв. Собрал подключил,парогенератор работает отлично,да и швабра моет хорошо ,чаще менять тряпку,мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, цена качество супер! Упаковка целая, инструкция есть, все функции работают. Очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Святослав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде чёткий аппарат, девушке понравилось управление понятное, стоит своих денег))
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Айсылу Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купила пол года назад. Работает отлично, меня все устраивает. Дома ковров нет, поэтому для меня это очень удачный паровой пылесос, эффективно всасывает пыль, парит, да ещё есть отпариватель. Купила за 8 тыс. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствуют описанию..жене понравилось.. достаточно мощный и тяжёлый.. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный пылесос, удобный и швабра паровая есть. Минус как по мне не особо маневренный.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала показался тяжёлый, сейчас принаровились и очень довольны. Пылесосит, пол отпаривает до скрипа!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Римма С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жалею, что не приобрела это чудо раньше! Был отдельно пылесос, есть робот пылесос, есть отдельно парошвабра, а это чудо техника вместила в себя всё. Теперь уборка занимает меньше времени. В первый же день сделала в зале генубоку, отодвигала диваны, тумбы и другое. Пользуюсь почти каждый день. Работает исправно. В начале при сборке - не шел пар. Долго ждала с нажатой кнопкой, потом поняла, что бачок с водой был не до конца установлен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Надя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник, пользуюсь несколько месяцев. Почему-то отдельно пылесос по инструкции не включается, кто-то уже писал в отзывах об этом! Но мне отдельно не надо-не критично! Иногда просто отключается,выключаю-включаю- все норм. Для меня коротковат шнур,если комнаты не большие,то норм, а вот на большую площадь-не удобно бегать от розетки к розетке. В общем, рекомендую! С белым полом, большой площадью и маленькими детьми- просто спасение!!! Жалею лишь об одном: Почему я раньше его не купила!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
НИКОЛАЙ П.

Достоинства:


Комментарий:
Все функции работают. Посмотрим в дальнейшем использовании.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Тамара А.

Достоинства:


Комментарий:
это настолько важная вещь в доме где есть дети и животные а мама работает. Агрегат пылесосит и сразу моет (паром) работает как пароочиститель (отмыл старую газовую плиту ) очень экономит время, вот только сильно тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Зухра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дороже, кафель и ламинат на ура моет и пылесосит, довольна цена качество ‼
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока только проверила после покупки, меня всё устроило, ожидания оправдались. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто супер. Сразу решил все мои проблемы с уборкой. Раньше на уборку уходило очень много времени и сил, все таки два этажа, а сейчас делаю все очень быстро, благодаря этому пылесосу. Очень мощный. Отлично моет и обрабатывает паром. Становится заметно чище.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Anna O.

Достоинства:


Комментарий:
я в восторге полном по качеству уборки и почему раньше не заказала, до него был Кидфорс паровой пылесос, но тот в разы тяжелее. Мне конечно маловат бак для воды показался, приходиться доливать при уборки 150 м2 , но за такую цену это мелочь.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос понравился, мощный, отпаривает ковры, просто супер! Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, комплект насадок, тканевый чехол для паровой швабры, документация
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
индикация включения
Уровень шума
86
Питание
от сети
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Pol
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос StarWind — это универсальное решение для качественной уборки вашего дома. Мощностью 1800 Вт, он эффективно справляется с любыми видами загрязнений. Стильный серый дизайн и эргономичность делают его не только полезным, но и привлекательным дополнением к любому интерьеру. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли емкостью 0,5 литра, что удобно для быстрой очистки без необходимости часто менять мешок. Модель поддерживает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, предлагая максимальную универсальность в использовании и обеспечивая вам свободный выбор способа очистки, подходящего для различных поверхностей и ситуаций. Цельная труба всасывания и регулятор мощности, удобно расположенный на корпусе, обеспечивают комфортное управление и использование устройства. Несмотря на значительную мощность, пылесос работает при уровне шума 86 дБ, что делает его достаточно тихим для домашнего использования. Питается пылесос от сети и имеет 5-метровый сетевой шнур, который позволяет свободно перемещаться по комнате без необходимости частой смены розетки. Весит устройство 7,7 кг, что делает его стабильным и надежным в эксплуатации. StarWind использует в комплекте аккумулятор типа Li-Pol, что способствует увеличению времени автономной работы и долговечности устройства. Выбирая вертикальный пылесос StarWind, вы получаете комбинацию высокой производительности, многофункциональности и современного дизайна, которая сделает уборку в вашем доме проще и быстрее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Евгения М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос проработал месяц и сгорел предохранитель, пылесос стал греться, неудобен в использовании очень тяжёлый, громоский
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее была аналогичная модель фирмы Tetal Ни чем не уступает Осталось посмотреть на сколько хватит работы движка
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
работает нормального я отказался от него.А почему,а из-за того что нет насадок к паро генератору и заказал серый в нем присутствует полный комплект и сегодня цена упала на него с 10т.р до 5т.р как то вот так за пятак пулесос ваще огонь всем советую но не знаю кому ещё повезет купить за такую скидку.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо большое за это чудо техники. Очень нравится его многофункциональность.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Марина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос .хорошо моет ,всасывает .мощности хватает ! минус провод коротковат .
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
прислали во время, работает, надеюсь проработает долго.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень понравился, подача пара отличная, в детской комнате отпарила засохшее на полу на раз два, сам пылесос мощный. Насадками еще всеми не пользовалась, но думаю точно не разочаруюсь. Из-за минусов конечно немного тяжеловат, но дело времени и привычки. Отличный помощник
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Леон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжёлый,ещё толком не испытал.Вродебы греет мочит тряпку,результат по по позже напишу .
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Тереза С.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует требованиям, всасывание отлично, мощность самое главное. тяжёлый очень но это скорее плюс чем минус , так как это не игрушка
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Никита Полянский

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, жалко что не залазит в трудно доступные места под кухню к примеру, а так ничем не уступает дорогущим пылесосам, отмывает хорошо, подача пара соответствует описанию, пылесос захватывает всё идеально, особенно хорошо подходит для тех у кого есть домашние животные, простым пылесосом столько шерсти и волос точно не собрать
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Владислав К.

Достоинства:


Комментарий:
брал для мытья кафельных полов, покупкой доволен, одновременно пар и пылесос очень удобно и эффективно.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
свои функции выполняет, из минусов: шумный и тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Тяжеловато. Но работает прекрасно. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
не проверял,как подключу, проверю,добавлю отзыв. Собрал подключил,парогенератор работает отлично,да и швабра моет хорошо ,чаще менять тряпку,мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, цена качество супер! Упаковка целая, инструкция есть, все функции работают. Очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Святослав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде чёткий аппарат, девушке понравилось управление понятное, стоит своих денег))
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Айсылу Б.

Достоинства:


Комментарий:
Купила пол года назад. Работает отлично, меня все устраивает. Дома ковров нет, поэтому для меня это очень удачный паровой пылесос, эффективно всасывает пыль, парит, да ещё есть отпариватель. Купила за 8 тыс. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствуют описанию..жене понравилось.. достаточно мощный и тяжёлый.. рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший мощный пылесос, удобный и швабра паровая есть. Минус как по мне не особо маневренный.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала показался тяжёлый, сейчас принаровились и очень довольны. Пылесосит, пол отпаривает до скрипа!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Римма С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жалею, что не приобрела это чудо раньше! Был отдельно пылесос, есть робот пылесос, есть отдельно парошвабра, а это чудо техника вместила в себя всё. Теперь уборка занимает меньше времени. В первый же день сделала в зале генубоку, отодвигала диваны, тумбы и другое. Пользуюсь почти каждый день. Работает исправно. В начале при сборке - не шел пар. Долго ждала с нажатой кнопкой, потом поняла, что бачок с водой был не до конца установлен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Надя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный помощник, пользуюсь несколько месяцев. Почему-то отдельно пылесос по инструкции не включается, кто-то уже писал в отзывах об этом! Но мне отдельно не надо-не критично! Иногда просто отключается,выключаю-включаю- все норм. Для меня коротковат шнур,если комнаты не большие,то норм, а вот на большую площадь-не удобно бегать от розетки к розетке. В общем, рекомендую! С белым полом, большой площадью и маленькими детьми- просто спасение!!! Жалею лишь об одном: Почему я раньше его не купила!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
НИКОЛАЙ П.

Достоинства:


Комментарий:
Все функции работают. Посмотрим в дальнейшем использовании.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Тамара А.

Достоинства:


Комментарий:
это настолько важная вещь в доме где есть дети и животные а мама работает. Агрегат пылесосит и сразу моет (паром) работает как пароочиститель (отмыл старую газовую плиту ) очень экономит время, вот только сильно тяжелый
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Зухра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дороже, кафель и ламинат на ура моет и пылесосит, довольна цена качество ‼
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
пока только проверила после покупки, меня всё устроило, ожидания оправдались. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос просто супер. Сразу решил все мои проблемы с уборкой. Раньше на уборку уходило очень много времени и сил, все таки два этажа, а сейчас делаю все очень быстро, благодаря этому пылесосу. Очень мощный. Отлично моет и обрабатывает паром. Становится заметно чище.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Anna O.

Достоинства:


Комментарий:
я в восторге полном по качеству уборки и почему раньше не заказала, до него был Кидфорс паровой пылесос, но тот в разы тяжелее. Мне конечно маловат бак для воды показался, приходиться доливать при уборки 150 м2 , но за такую цену это мелочь.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос понравился, мощный, отпаривает ковры, просто супер! Рекомендую!


Пылесос паровой Starwind SSV9550 1800Вт темно-серый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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