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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F)

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Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 2
Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 3
Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120
  • Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 1
  • Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 2
  • Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 3
  • Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742817
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Функциональные особенности
Турбощетка
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F)

Dreame представляет аккуратное сочетание мощности и комфорта в вертикальном пылесосе для сухой уборки. Лёгкий корпус — всего 1,64 кг — и цельная труба всасывания делают уборку быстрой и приятной. Контейнер на 0,6 л позволяет проводить полноценную уборку без частых опорожнений. Мощность 350 Вт легко справляется с пылью и мелким мусором, а современный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч заряжается всего за 2 часа. Станция хранения с функцией зарядки превращает ваш пылесос в стильный и всегда готовый к работе аксессуар. Эффективность, мобильность и чистота без лишних хлопот. Белоснежный цвет подчеркнёт современный интерьер. Уровень шума 84 дБ — оптимальное сочетание мощности и комфорта.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Функциональные особенности
Турбощетка
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Развернуть
Мощность всасывания
120
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame представляет аккуратное сочетание мощности и комфорта в вертикальном пылесосе для сухой уборки. Лёгкий корпус — всего 1,64 кг — и цельная труба всасывания делают уборку быстрой и приятной. Контейнер на 0,6 л позволяет проводить полноценную уборку без частых опорожнений. Мощность 350 Вт легко справляется с пылью и мелким мусором, а современный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч заряжается всего за 2 часа. Станция хранения с функцией зарядки превращает ваш пылесос в стильный и всегда готовый к работе аксессуар. Эффективность, мобильность и чистота без лишних хлопот. Белоснежный цвет подчеркнёт современный интерьер. Уровень шума 84 дБ — оптимальное сочетание мощности и комфорта.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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